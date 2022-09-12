Правда, что еда может вызвать тревогу и грусть? А что есть этой осенью? Отвечает гастроэнтеролог

Как еда вызывает депрессию и тревогу?

В список ультра-обработанных продуктов входят чипсы и картофель фри, пицца, гамбургеры, сладкая выпечка, мультифруковые соки, шоколад и им подобные. Это вкусно, быстро, удобно и недорого. Однако их промышленные составы (масла, жиры, сахара, крахмал, белковые изоляты) имеют мало питательной ценности, а иногда и не содержат ее вовсе. Зато есть множество ароматизаторов, красителей, эмульгаторов и других добавок.

Исследователи из медицинского колледжа им. Шмидта при Флоридском Атлантическом университете выяснили, как такая еда влияет на психологическое состояние. Они измерили факторы легкой депрессии, количество дней плохого психологического самочувствия и количество «тревожных дней» у 10 359 человек.

Оказалось, что у людей, которые потребляли наибольшее количество продуктов глубокой обработки было статистически значимое увеличение неблагоприятных симптомов психического здоровья, таких как легкая депрессия, «дни плохого психологического самочувствия» и «тревожные дни», чем у тех, кто такую еду не ел или употреблял совсем мало. Результаты этого исследования можно отнести как к США в целом, так и к другим западным странам с аналогичным потреблением ультра-обработанных продуктов питания.