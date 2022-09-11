Каждый шестой петербуржец согласился на ужесточение антиковидных мер

В период с 23 августа по 7 сентября аналитики опросили 9 тысяч респондентов из российских городов-миллионников, стоит ли ужесточить меры по противодействию COVID-19. В Петербурге каждый шестой житель города считает, что эти меры необходимы в нынешней ситуации. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование Superjob. В Москве и Петербурге на вопрос ответили тысяча респондентов, в других городах участие приняли по 500 человек.

«В Воронеже, Москве и Перми о необходимости ужесточения противовирусных мер говорят в 2 раза чаще (по 22% опрошенных), чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 10%). За ужесточение антиковидных мер в Омске выступают 18% жителей, а в Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%. Именно такое количество человек проголосовали за вариант: «В обязательном порядке делать прививки, как в советское время от оспы. Иначе не поборем!», — говорится в отчете экспертов Superjob.

Отрицательно на вопрос: «Как вы считаете, необходимо ли в вашем городе ужесточение мер по борьбе с коронавирусом?» в Петербурге ответили 62% респондентов, еще 22% затруднились дать категоричный ответ.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 3484 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2772, госпитализирован в больницы города 70 человек.