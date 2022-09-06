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Цифра дня: Минздрав насчитал почти 1,2 млн россиян с алкогольной зависимостью

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В 2021 году в России было почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью. Такие данные приводит заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, пишет «Интерфакс».

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«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая», — сообщил Салагай.

Также чиновник заявил, что около 70% умерших от цирроза печени, 60% умерших от кардиомиопатии и почти половина скончавшихся от панкреатита страдали алкоголизмом. Отмечается, что многие из них были в трудоспособном возрасте. Однако Салагай подчеркнул, что с 2008 года потребление алкоголя уменьшилось более чем на 40%.

Помимо этого, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала, что в совместном исследовании с ВЦИОМ «в июне 2022 года 62% опрошенных сказали, что не пьют, перестали пить или реже употребляют алкоголь. В декабре 2021 года это было 60%, в декабре 2020 года — 48%».

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