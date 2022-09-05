О снижении спроса на успокоительные препараты в России говорят результаты исследования Центра развития перспективных технологий. По данным аналитиков, снизилось не только количество купленных россиянам упаковок лекарств, но и их стоимость: в среднем она составила 128 рублей, что на 7% меньше, чем в марте-мае 2022 года. Всего за лето на успокоительные россияне потратили 4,5 миллиарда рублей — на 14% меньше, чем весной.

Больше всего успокоительных препаратов купили жители Тамбовской Псковской, Тверской, Липецкой областей и Хабаровского края. В общей сложности по стране было продано 35,2 миллиона упаковок лекарств.

«Снижение как спроса, так и средней цены — закономерное явление, так как весной мы наблюдали необоснованный ажиотажный спрос на практически все виды лекарств. Россияне массово скупали препараты и заполняли ими домашние аптечки. Теперь мы можем сказать, что спрос стабилизировался», — объясняет руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков. Отдельно он рекомендовал внимательно следить за сроками годности препаратов тем россиянам, которые массово скупали лекарства в весенний период.