«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», — сообщила Попова в понедельник, 5 сентября.

По данным главы Роспотребнадзора, по итогам прошедшей недели рост заболеваемости зафиксирован в 66 субъектах России, в 17-ти наблюдается снижение, в двух ситуация остается стабильной. В Москве, Подмосковье и Петербурге пик заболеваемости преодолен.

Что касается коллективного иммунитета, то на сегодняшний день он, по словам Поповой, «достаточно высокий» — несмотря на то, что его информация о нем не публикуется на сайте стопкоронавирус.рф с 12 августа: тогда коллективный иммунитет составлял 7,4%. «Уже сегодняшняя история — достаточно успешное преодоление в течение пяти недель подъема, вызванного новыми подвариантами «омикрона», показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий», — заявила Попова.