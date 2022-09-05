Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России по итогам прошлой недели замедлились — впервые за полтора месяца. Такую оценку эпидемической ситуации в стране дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», — сообщила Попова в понедельник, 5 сентября.
По данным главы Роспотребнадзора, по итогам прошедшей недели рост заболеваемости зафиксирован в 66 субъектах России, в 17-ти наблюдается снижение, в двух ситуация остается стабильной. В Москве, Подмосковье и Петербурге пик заболеваемости преодолен.
Что касается коллективного иммунитета, то на сегодняшний день он, по словам Поповой, «достаточно высокий» — несмотря на то, что его информация о нем не публикуется на сайте стопкоронавирус.рф с 12 августа: тогда коллективный иммунитет составлял 7,4%. «Уже сегодняшняя история — достаточно успешное преодоление в течение пяти недель подъема, вызванного новыми подвариантами «омикрона», показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий», — заявила Попова.
Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
В условиях роста заболеваемости коронавирусом вводить дополнительные ограничения на федеральном уровне власти не планируют. При этом действующие меры безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться. «Сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, сегодня нет информации о дефиците вакцин», — резюмировала глава Роспотребнадзора.
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