Почему некоторые люди не чувствуют себя живыми? Это синдром Котара! Объясняет научный писатель Карл Циммер

«Отказывалась мыться из-за опасения, что растворится и утечет в канализацию»

«Наше знание о том, что значит быть живым, — заметил в 1947 году биолог Джон Холдейн , — подобно знанию о том, что такое “красный”, “боль” или “усилие”». Эти блоки знания кажутся нам совершенно очевидными. И тем не менее, отмечает Холдейн, «мы не можем описать их словами и терминами, относящимися к другим категориям».

Порой люди уже при жизни могут перестать чувствовать, что значит быть живым. Напротив, они настаивают, что умерли. Это заболевание редкое, но страдающих им набралось достаточно много, чтобы оно получило собственное название — синдром Котара.