Почему некоторые люди не чувствуют себя живыми? Это синдром Котара! Объясняет научный писатель Карл Циммер

Помните мистический триллер «Жизнь за гранью», где работник похоронного бюро общался с поступающими к нему людьми, но они до конца не верили, что мертвы. Бывает и наоборот — живые и нормальные (на первый взгляд) люди убеждены, что они умерли и даже знают, как это произошло. Это называется синдромом Котара. О нем (и не только) рассказывает научный писатель Карл Циммер в книге «Живое и неживое», которая вышла в издательстве «Альпина».
«Отказывалась мыться из-за опасения, что растворится и утечет в канализацию»
«Наше знание о том, что значит быть живым, — заметил в 1947 году биолог Джон Холдейн , — подобно знанию о том, что такое “красный”, “боль” или “усилие”». Эти блоки знания кажутся нам совершенно очевидными. И тем не менее, отмечает Холдейн, «мы не можем описать их словами и терминами, относящимися к другим категориям».
Порой люди уже при жизни могут перестать чувствовать, что значит быть живым. Напротив, они настаивают, что умерли. Это заболевание редкое, но страдающих им набралось достаточно много, чтобы оно получило собственное название — синдром Котара.
В 1874 году французский врач Жюль Котар осматривал женщину, которую привезли в больницу после попытки суицида. Он сделал запись о том, что она «утверждает, будто у нее нет мозга, нет нервов, грудной клетки, желудка и кишечника; есть только кожа и кости разлагающегося трупа». Тот факт, что она могла излагать это убеждение связными фразами, не заставил ее усомниться в нем. С тех пор накопились сведения и о других подобных случаях.
В Бельгии женщине казалось, что все ее тело состоит лишь из прозрачной кожицы. Она отказывалась мыться из-за опасения, что растворится и утечет в канализацию. Не так давно некий мужчина в Германии заявил врачам, что год назад утонул в озере. Единственное, чем он смог объяснить им свое состояние, — это то, что излучение мобильных телефонов превратило его в зомби.
Поскольку синдром Котара встречается крайне редко, у нейрофизиологов было очень мало возможностей изучать мозг людей с этим синдромом. В 2015 году индийские врачи описали пациентку, заявившую родственникам, что рак разрушил ее мозг и унес жизнь. МРТ показала, что мозг у нее никуда из черепной коробки не делся и по-прежнему функционирует. Но врачи заметили в заглазничной его области обширный поврежденный участок.
Этот участок называется островковой корой, он принимает сигналы со всего организма, а затем придает нашим внутренним ощущениям осознанность. Островковая кора активируется, когда мы испытываем жажду, переживаем оргазм или нас начинает беспокоить переполненный мочевой пузырь.
Как это работает
Сигналы, поступающие в островковую кору, могут играть важную роль в нашем интуитивном ощущении себя живыми. Если эта зона повреждена, такая интуиция может резко исчезнуть и возникает синдром Котара. Наш мозг постоянно корректирует свою картину реального положения дел в соответствии с обрабатываемыми им сигналами. Когда человек перестает получать информацию о своем внутреннем состоянии, ему приходится что-то себе придумывать, чтобы объяснить эту образовавшуюся пустоту. И единственным непротиворечивым объяснением оказывается: «Я умер».
Однако мы не просто знаем, каково это — быть живым; мы также распознаем живое вне пределов нашего тела. Но опознание других живых существ — более сложная задача для нашего мозга, ведь наши нервы не проникают внутрь чужих организмов.
Нам приходится восполнять эту недостачу с помощью сигналов, поступающих от наших сенсорных нейронов, — иными словами, посредством того, что мы видим, слышим, осязаем, ощущаем на вкус и с помощью обоняния.
Чтобы ускорить процесс распознавания, мы используем бессознательные способы срезать путь. Мы исходим из того, что живые существа способны к целенаправленному движению. Когда волки преследуют лося по склону холма, они, крадучись за деревьями, стараются окружить свою добычу. Камень, скатывающийся вниз по тому же склону, движется предсказуемо и пассивно. Наш мозг настроен на подобные различия и за долю секунды определяет, какое движение совершает объект — биологическое или физическое.
Согласно научным исследованиям, наша способность быстро распознавать живое обусловлена тем, что для активации нужных нейроконтуров в мозгу нам требуется совсем небольшое количество информации. В серии экспериментов психологи засняли на камеру шагающих, бегающих и танцующих людей, а затем отметили их суставы десятью светлыми точками на каждом кадре. После этого экспериментаторы показали испытуемым записи, где были заметны только эти движущиеся точки, чередуя их с другими записями, на которых десять точек двигались независимо друг от друга. Люди быстро определяли, в чем различие.
Непосредственное восприятие — не единственное свойство нашего мозга, настроенное на определение живого. То же относится и к нашей памяти. Накапливая информацию о предметах, мы раскладываем ее в мозгу по категориям «живое — неживое». Данное разграничение может ярко продемонстрировать повреждения мозга. Люди, у которых задеты определенные его области, испытывают затруднения с названиями живых объектов, например насекомых или плодов. При этом с игрушками или инструментами у них подобных проблем не возникает.
Эксперименты на младенцах, цыплятах и обезьянах
Психологов давно интересует, насколько указанное разграничение присуще нам от рождения, а насколько мы обучаемся ему по мере взросления. К примеру, вы мгновенно распознаете слова в этом предложении, но это не значит, что вы родились с этим навыком. Исследования с участием детей подтверждают присутствие изначальных интуитивных представлений о живом. Младенцы предпочитают разглядывать точки, движущиеся в биологическом порядке, а не в случайном. Они дольше смотрят на геометрические фигуры, которые выглядят самостоятельно передвигающимися, нежели на те, что кажутся передвигаемыми посторонней силой. Кроме того, дети в процессе обучения явно пристрастны к живому миру: они усваивают сведения о животных быстрее, а потом дольше сохраняют их в памяти. Иными словами, наше знание о живом складывается задолго до появления способности сформулировать, что же мы знаем.
«Если разобрать человеческое сознание на составные части, — пишут психолог Джеймс Нэрни его коллеги, — естественную границу членения образует именно различение живых и неживых предметов».
Наше чувство живого гораздо древнее собственно нашего вида. Эксперименты показывают, что животные тоже способны различать живое и неживое, пусть и не так точно, как мы. В 2006 году два итальянских психолога, Джорджио Вальортигара и Лючия Реголин, сняли на видео собственную версию фильма с точками — только они помечали движения не людей, а кур — и показали записи свежевылупившимся цыплятам. Если обозначенный точками силуэт курицы разворачивался влево, цыплята обычно тоже поворачивались в этом направлении; соответственно, если «курица» поворачивалась направо, они чаще смотрели направо. А когда Вальортигара и Реголин демонстрировали цыплятам видео с движениями случайных точек или перевертывали «точечную курицу» вверх ногами, то никакого закономерного поведения у цыплят они не наблюдали.
Подобные исследования наводят на мысль, что для распознавания других живых существ животные вот уже миллионы лет пользуются зрительным упрощением. Эта стратегия позволяет хищникам быстро замечать добычу. Она полезна и для возможной жертвы, поскольку дает подсказку, что пора убегать. Спасение от волка и уворачивание от падающего камня требуют совершенно различных — и очень быстрых — реакций.
Первые приматы, наши предки, получили в наследство это древнее инстинктивное чутье на живое около 70 млн лет назад. Но в ходе дальнейшей эволюции они освоили и новые способы распознавать живое. У их потомков постепенно сформировались зоркие глаза и большой мозг, а сложные сети нейронов объединили зрение с другими чувствами. По ходу эволюционного развития некоторые виды приматов достигли высокого уровня социальности и стали жить большими группами. Для благополучного сосуществования им стала необходима повышенная восприимчивость к лицам других приматов — умение считывать их выражения и следить за направлением взгляда.
Обезьяноподобные прародители человечества появились около 30 млн лет назад. У них продолжил укрупняться мозг, углубилось понимание поведения собратьев. Наши ближайшие современные родичи в сообществах человекообразных — шимпанзе и бонобо — умеют, опираясь на едва заметные особенности мимики и голоса, улавливать, что чувствуют другие и что им известно. У них нет речи, чтобы выразить понятое словами.
Попросите шимпанзе дать определение живому, и вас постигнет горькое разочарование. И тем не менее у них присутствует глубинное представление о том, что другие обезьяны живые, — и это чувство мы вместе с ними унаследовали от общих предков до того, как млн лет назад наши эволюционные пути разошлись .
В человеческой линии мозг продолжал расти; по его относительному размеру наш вид опередил всех остальных животных. Помимо этого, у наших предков развилась способность говорить, а вместе с ней — и более эффективная возможность залезать в головы другим людям. Но все эти признаки сформировались на базе, унаследованной нами от древних приматов.
Вот этот-то глубинный фундамент, возможно, и объясняет нашу самонадеянная уверенность, будто бы мы знаем, что такое быть живым, пусть даже мы этого не знаем.
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