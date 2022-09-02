По подсчетам аналитиков DSM Group, которые приводят «Ведомости», падение продаж презервативов фиксировалось в каждом месяце с января по июль, за исключением марта — тогда на фармрынке наблюдался ажиотажный спрос. Однако даже он оказался не столь высоким, как для другой аптечной продукции — всего на 4%. В апреле спад продолжился и достиг 30% по сравнению с прошлым годом. Спрос на презервативы упал и в торговых сетях. По данным NielsenIQ, января по июль их продажи в натуральном выражении год к году сократились на 6,6%.

Одной из причин снижения спроса на традиционные средства контрацепции аналитики называют переориентацию потребителей на другие каналы продаж. Россияне начали чаще покупать презервативы на маркетплейсах: по данным Moneyplace, на Wildberries и Ozon их продажи выросли в 3,4 раза в сравнении с 2021 годом и достигли совокупного объема реализации в 1,4 миллиона упаковок. Также в DSM Group отмечают рост спроса на альтернативные средства контрацепции — гормональные пероральные контрацептивы, вагинальные кольца, суппозитории, внутриматочные терапевтические системы и другие.

Как считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, экономический фактор в снижении популярности презервативов имеет место быть, но характерен только для пар, ведущих регулярную половую жизнь — они используют другие виды контрацептивов, которые дешевле презервативов. Также на падение продаж повлияли высокий уровень стресса из‑за пандемии коронавируса, перехода на «удаленку» и ситуации между Россией и Украиной, а также экономический кризис — в совокупности эти факторы негативно сказываются на сексуальной активности россиян.