Как сообщают в Российском фонде прямых инвестиций, который инвестирует в «Спутник V», новый вариант вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи создан с учетом особенностей штамма «дельта» и доминирующего в последние месяцы по всему миру «омикрона». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1.

Новая версия «Спутника V» «обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки» в легких у животных, зараженных вариантом «омикрона» BA.5. По подсчетам экспертов, которые приводит РБК, эффективность вакцины против госпитализации в случае заражения «омикрон»-штаммом составляет 97%, в сочетании с бустерной вакциной «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» — 99,4%.