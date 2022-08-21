В России разработали вакцину против штамма омикрон

Как сообщает «Интерфаксу» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сейчас «мы ждем, пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой». Имеющаяся вакцина «Спутник» хуже работает против нового «омикрона» по сравнению с предыдущими штаммами. Процесс изменчивости вируса не исключает «появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться», рассказывает Гинцбург.



Напомним, 18 августа впервые с марта в России выявили больше 40 тысяч случаев COVID-19, больше четырех тысяч из которых — В Петербурге. В трех больницах города развернули коронавирусные койки. Список больниц, в которых принимают взрослых пациентов с COVID-19, здесь .