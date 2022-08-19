В Госдуме предложили ввести запрет на продажу препаратов для аборта в сети

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила запретит онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта. Поправку в законопроект хотят внести ко второму чтению, передает ТАСС.
Как рассказали авторы законопроекта, это предложение связано с тем, что подобные процедуры должны проводиться в медучреждениях под контролем врачей. «В противном случае не исключены серьезные последствия для здоровья женщины. Этому способствуют: несоблюдение сроков проведения медикаментозного прерывания беременности; использование несертифицированных препаратов, а также противопоказания», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами могут внести на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии. Он начнет действовать в экспериментальном режиме: дистанционная торговля ограниченным кругом рецептурных лекарств будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях. Кроме того, не будут доставляться лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.
Напомним, ранее в РПЦ высказались против «законодательного закрепления утилитарного подхода к человеческой жизни» на пренатальной стадии и предложили отменить скрининги плода. Еще во время беременности они позволяют узнать состояние здоровья плода и дать будущим родителям право выбора — рожать тяжелобольного ребенка или нет.
Также в РПЦ выступили против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. А еще в РПЦ предложили включить аборты в статистику смертности, чтобы женщины отказывались от «процедуры убийства человека», а также запретит аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума.
В 2021 году правительство России утвердило план по улучшению демографической политики, среди мероприятий — меры по увеличению доли отказов от абортов. Кабмин планирует сделать психологическую и социальную помощь более доступными для беременных и ожидает, что уже к 2025 году женщины чаще будут проходить доабортные консультации и в итоге оставлять ребенка. А в начале 2022-го в Совфеде заявили о намерении приравнять чайлдфри и радикальный феминизм к запрещенному контенту.
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