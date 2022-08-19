В Госдуме предложили ввести запрет на продажу препаратов для аборта в сети

Как рассказали авторы законопроекта, это предложение связано с тем, что подобные процедуры должны проводиться в медучреждениях под контролем врачей. «В противном случае не исключены серьезные последствия для здоровья женщины. Этому способствуют: несоблюдение сроков проведения медикаментозного прерывания беременности; использование несертифицированных препаратов, а также противопоказания», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами могут внести на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии. Он начнет действовать в экспериментальном режиме: дистанционная торговля ограниченным кругом рецептурных лекарств будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях. Кроме того, не будут доставляться лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.