Как стресс бьет в зубы? Что такое бруксизм и как от него избавиться — отвечает стоматолог

Как стресс влияет на зубы

Из-за острого стресса зубы становятся уязвимы к эрозии — разрушительному воздействию внешней среды. В обычном состоянии зубы защищены эмалью, дополнительную защитную функцию выполняет слюна, которая смывает бактерии и остатки налета. Но в стрессовых ситуациях в организме повышается уровень кортизола («гормона стресса»), который способен стимулировать поражение тканей пародонта и напрямую влияет на химический состав слюны.

А при хроническом стрессе человеку становится не до зубов — «опускаются руки», не хочется выполнять даже привычные гигиенические процедуры, поэтому резко ухудшается гигиена полости рта.

«Часто острый и хронический стресс может проявляться гипертонусом жевательных мышц, общим напряжением. Этот гипертонус приводит к нарушению чувствительности, хроническому прикусыванию щек, стираемости зубов, бруксизму. Это хронические состояния, которые доставляют дополнительный дискомфорт при уже существующем стрессе», — говорит стоматолог Морева.