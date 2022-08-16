Как стресс бьет в зубы? Что такое бруксизм и как от него избавиться — отвечает стоматолог

Острый и хронический стресс редко проходит бесследно. Он влияет на наше самочувствие, разные органы и даже зубы. Одно из самых распространенных проявлений — бруксизм, когда человек сильно сжимает челюсти. Как с этим бороться, рассказала стоматолог клиники «МЕДИ на Невском» Татьяна Морева.
Как стресс влияет на зубы
Из-за острого стресса зубы становятся уязвимы к эрозии — разрушительному воздействию внешней среды. В обычном состоянии зубы защищены эмалью, дополнительную защитную функцию выполняет слюна, которая смывает бактерии и остатки налета. Но в стрессовых ситуациях в организме повышается уровень кортизола («гормона стресса»), который способен стимулировать поражение тканей пародонта и напрямую влияет на химический состав слюны.
А при хроническом стрессе человеку становится не до зубов — «опускаются руки», не хочется выполнять даже привычные гигиенические процедуры, поэтому резко ухудшается гигиена полости рта.
«Часто острый и хронический стресс может проявляться гипертонусом жевательных мышц, общим напряжением. Этот гипертонус приводит к нарушению чувствительности, хроническому прикусыванию щек, стираемости зубов, бруксизму. Это хронические состояния, которые доставляют дополнительный дискомфорт при уже существующем стрессе», — говорит стоматолог Морева.
Бруксизм — болезнь бизнесменов
Бруксизм часто встречается у людей, испытывающих стресс или нервное напряжение в режиме нон-стоп, иногда его называют болезнью бизнесменов. Сначала человек испытывает непроизвольные спазмы мышц во время сна, реже — днем. А со временем сжимание зубов входит в привычку.
Согласно исследованиям, чаще всего скрипят зубами дети: такую особенность имеют от 15 до 40% из них, но у большинства бруксизм проходит самостоятельно. Среди взрослых бруксизм встречается у 8–10% и продолжает снижаться с возрастом.
Эпизод ночного скрежетания зубами обычно длится около 10 секунд. Сам пациент редко замечает за собой такую особенность, ведь его сон не прерывается. Но заподозрить у себя бруксизм можно и по другим признакам:
- дискомфорт при жевании
- нарушение подвижности сустава (тяжело разжать челюсть)
- ноющая боль в челюсти и мышцах лица
- повышение чувствительности зубов
- сколы или трещины на зубах
- стирание эмали
Конечно, стресс — не единственная причина развития бруксизма. Свою роль в этом могут играть разные препараты, включая антидепрессанты и антипсихотические средства, стоматологические заболевания, которые приводят к неравномерному распределению жевательной нагрузки, в связи с чем жевательная мускулатура работает неправильно.
«При длительном бруксизме может развиться истираемость эмали зубов, повышенная чувствительность, трещины и сколы. Постоянное травмирование околозубных тканей может привести к пародонтиту, расшатыванию и утрате зубов. Кроме того, последствием может быть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, сопровождающаяся болями в челюсти и шее, гипертрофией жевательной мускулатуры. А частые травмы мягких тканей полости рта могут привести к воспалительным заболеваниям: гингивиту, пародонтиту, стоматиту», — сообщила Татьяна Морева.
К какому врачу идти?
Стоматолог лечит бруксизм в контакте с неврологом, психотерапевтом и остеопатом. Первый обычно назначает разгрузочные каппы с постоянным или ночным ношением, чтобы препятствовать стиранию зубов, сколов и переломов. Невролог может рекомендовать инъекции ботулотоксина, который снизит гипертонус жевательной мышцы, а психотерапевт — курсы успокоительных препаратов, чтобы снять мышечный тонус или другие методы борьбы со стрессом.
Как работает каппа?
Каппа — это прозрачная пластиковая конструкция, повторяющая форму челюсти. Она выравнивает нагрузку при сжатии и физически защищает зубы от повреждений. От бруксизма она не избавит, но поможет уменьшить последствия, включая боль в челюсти.
Каппы продаются в аптеках, но страдающим бруксизмом лучше сделать на заказ. Не все врачи в этом понимают. Выбрать наиболее подходящий вариант поможет стоматолог.
Массажи
Бороться с гипертонусом можно с помощью массажа. На ютубе есть множество роликов, где специалисты показывают, как разминать жевательные мышцы. «Домашние массажи можно делать, но системно. Как правило, сейчас все хотят получить быстрое и результативное решение без личного участия», — отмечает доктор.
А зачем вообще это все нужно?
Состояния зубов напрямую влияет на весь организм. «Ротовая полость — это начало желудочно кишечного тракта. Проблемы начинаются на этапе пережевывания, обработки пищи для дальнейшего пищеварения, будут проблемы с усвояемостью и обменом веществ. Если зубы долго не лечить, они могут превратиться в очаг хронической инфекции», — говорит Морева.
Врач рекомендует придерживаться классических рекомендаций: проходить профосмотры раз в 6 месяцев. Обычно на них определяется необходимость проведения профессиональной чистки, если у пациента накопились зубные отложения. Также раз в год или раз в два года стоит выполнять контрольную КТ, чтобы не пропустить скрытые кариесы или хронические очаги инфекции. «И, конечно, нужен качественный домашний уход — не пропускать чистки, использовать подходящую пасту и щетку, дополнительные средства — специальные ершики и ирригаторы», — сообщает доктор Морева.
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