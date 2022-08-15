В Петербурге планируют открыть новые стационары для пациентов с коронавирусом

«Цифры (в отчете) брались за выходные. В выходные в учреждениях минимальная выписка. В понедельник выписка, наоборот, максимальная, поэтому сегодня койки освободятся. На этой неделе будет введен стационар-трансформер больницы Святителя Луки на 200 коек. При необходимости и дальше перепрофилирование продолжится. Например, пока не задействован трансформер больницы Святого Георгия», — сообщили в пресс-службе комздрава.

В комитете подчеркнули, что пока не рассматривают возможность восстановить работу «Ленэкспо», так как он предназначен для легких больных, а они в эту волну лечатся дома. В стационарах находятся пациенты пожилого возраста из-за обострения хронических заболеваний с тяжелой сопутствующей патологией.

Напомним, 5 августа еще в одной больнице Петербурга полностью перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом. 400 коек развернули в Николаевской больнице в Петергофе. Сейчас больных принимают в семи стационарах. Вот список.