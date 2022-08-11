В Петербурге обнаружили новый вид коронавируса — «русский дельтакрон»

Исследователь сообщил, что гибрид штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» — большая редкость, поскольку «дельта» практически исчез. Первые образцы «дельтакрона» появились в базах в начале июля, их встретили с легким недоверием. К концу того же месяца исследователи из Института гриппа имени Смородинцева обнаружили еще больше таких геномов.

«Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.

Прусс отмечает, что ни в одной другой стране такой штамм коронавируса не находили. Вероятнее всего, он имеет российское происхождение. Однако его распространенность, по крайней мере в Петербурге, пока достаточно мала.

«Опасен ли недавно открытый „русский дельтакрон“, еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной „дельты“ есть способность поражать легкие, которая ослабла у „омикрона“, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — заявил ученый.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, сейчас в национальной базе данных геномных последовательностей коронавируса (VGARus) находится шесть геномных последовательностей «дельтакрона», пять образцов взяты в Петербурге, один — в Москве. В ведомстве отметили, что пациенты с новым штаммом перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

По словам Роспотребнадзора, «дельтакрон» не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку в двух городах. У специалистов нет оснований считать, что новый штамм более заразен или приводит к более тяжелому течению болезни.