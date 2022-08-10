Обоняние после COVID-19 и что такое запахи-призраки. Рассказывает петербургская художница

Как ковид бьет по носу

Согласно исследованиям, у 87,4% пациентов после COVID-19 был минимум один симптом, связанный с утратой (аносмией) или изменениями обоняния (паросмией). Учитывая, что обонятельная система и эмоциональное состояние напрямую связано, можно говорить о масштабных изменениях качества и восприятия жизни среди людей, выздоровевших от коронавируса. Помимо этого, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пандемия в целом стала причиной коллективной травмы, от которой людям нигде не скрыться, так как травмирующие обстоятельства прямо или косвенно окружают повсюду. В этом художественном исследовании Дарья рассматривала фантомный запах как образ всех нематериальных сущностей, преследующих тех, кто страдает от долгосрочных последствий ковида.

Тревога пациентов с паросмией усугубляется еще и тем, что нет ни одной однозначно доказанной гипотезы относительно причины постковидной парасомнии. Это связано со сложностью нашей обонятельной системы. Сейчас иммунный ответ на SARS-CoV-2 считается основной гипотезой потери и изменения запахов: вирус вызывает повреждение обонятельных нервных клеток, потому что его наличие рядом с нейронами обонятельного эпителия вызывает инвазию иммунных клеток в носовой эпителий. В результате это влияет на процесс нейротрансмссии и приводит к обонятельной дисфункции — аносмии.

Паросмия же считается промежуточным процессом регенерации обонятельных нейронов после аносмии: они восстанавливаются «в процессе проб и ошибок», поэтому нужно продолжительное время, чтобы вернулись сложные, но привычные нам запахи.