Обоняние после COVID-19 и что такое запахи-призраки. Рассказывает петербургская художница

Как ощущается фантомный запах при пост-ковидном симптоме? А как это влияет на состояние и уровень жизни переболевших? Выяснила Дарья Леконцева — автор проекта «Я вас слышу: паросмия и другие призраки COVID-19». С ним она участвовала в выставке STAGE 2022 ITMO центра Art&Science, где художники используют научные методы в искусстве.
Как ковид бьет по носу
Согласно исследованиям, у 87,4% пациентов после COVID-19 был минимум один симптом, связанный с утратой (аносмией) или изменениями обоняния (паросмией). Учитывая, что обонятельная система и эмоциональное состояние напрямую связано, можно говорить о масштабных изменениях качества и восприятия жизни среди людей, выздоровевших от коронавируса. Помимо этого, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пандемия в целом стала причиной коллективной травмы, от которой людям нигде не скрыться, так как травмирующие обстоятельства прямо или косвенно окружают повсюду. В этом художественном исследовании Дарья рассматривала фантомный запах как образ всех нематериальных сущностей, преследующих тех, кто страдает от долгосрочных последствий ковида.
Тревога пациентов с паросмией усугубляется еще и тем, что нет ни одной однозначно доказанной гипотезы относительно причины постковидной парасомнии. Это связано со сложностью нашей обонятельной системы. Сейчас иммунный ответ на SARS-CoV-2 считается основной гипотезой потери и изменения запахов: вирус вызывает повреждение обонятельных нервных клеток, потому что его наличие рядом с нейронами обонятельного эпителия вызывает инвазию иммунных клеток в носовой эпителий. В результате это влияет на процесс нейротрансмссии и приводит к обонятельной дисфункции — аносмии.
Паросмия же считается промежуточным процессом регенерации обонятельных нейронов после аносмии: они восстанавливаются «в процессе проб и ошибок», поэтому нужно продолжительное время, чтобы вернулись сложные, но привычные нам запахи.
Понять мир фантомных запахов
Дарья — лингвист и выпускница магистратуры Art&Science в Университете ИТМО. Art & Science – междисциплинарная область современной культуры, выходящего за рамки традиционного понимания как искусства, так и науки, создавая в обществе обширное поле для инноваций.
«Идея проекта о паросмии появился осенью 2020 года, когда я первый раз услышала об этом симптоме от друзей. Мне повезло: я не болела ковидом и у меня не было искажения запахов. Это был некий закрытый опыт, который я попыталась познать через логику и язык: сначала просто спрашивала знакомых, как они ощущают этот запах, что выступает триггером для этого запаха. Потом это переросло в небольшое исследование с участием 503 респондентов», — рассказала Дарья.
Результаты опроса оказались достаточно эмоциональными — описание запаха очень трудно выразить нейтрально. «Наш язык настроен на описание запахов так, чтобы донести какую-либо положительную или отрицательную коннотацию („вонь“, „запах мертвечины“ или „пахнет как роза“). В описания запаха неосознанно вплетались все эмоции и переживания людей. Это оказалось логичным, поскольку обоняние — единственное чувство, которое не проходит через таламус, прежде чем достигает переднего мозга. Грубо говоря, в отличие от зрения, например, это сенсорное ощущение идет в обход логической обработки сигнала. Более того, обонятельная луковица, которая улавливает молекулы запаха, имеет высокую плотность соединений вблизи миндалевидного тела и гиппокампа, которые участвуют в формировании эмоциональной реакции и памяти соответственно. Вот почему запахи влияет на нас так сильно и эмоционально, действуя на подсознательном уровне», — рассказывает Дарья.
Почему мы боимся запаха курицы?
Во время исследования Дарья открыла для себя много удивительных фактов о неприятных запахах. Например, узнала, что на самом деле не существует запаха металла — это ощущение возникает из разлагающихся в коже жиров при воздействии ионов железа. То есть по сути чувствуем запах собственного тела. А еще выяснила, как влияют запахи разложения на нашу реакцию по отношению к другим людям и какой запах пугает нас больше всего. Им оказался запах курицы! Дело в том, что летучие соединения, образуемые при разложении куриного мяса имеют большее сходство с запахом разложения человека.
«В целом моя работа не только о феномене паросмии, но и о чем-то присутствующем в нашей жизни незримо, что влияет на нас, пусть даже мы этого не видим, но ощущаем. В этом плане фантомные запахи, не ощущаемые здоровыми людьми, подобны призракам: невидимые и непонятные, а поэтому пугающие. Это что-то, что напоминает нам о хрупкости человека при столкновении с природными силами (вирусом), говорит нам о конечности существования (во времена пандемии смерть ощущается не как что-то далекое). Те призраки, травмы, переживания и проблемы, которые мы старательно избегали, но с которыми нам все равно так или иначе пришлось встретиться», — отмечает исследовательница.
На основании приведенных характеристик фантомного запаха, удалось выделить следующие его компоненты:
- Тухлый запах и запах разложения: «блевотина мертвечина тухлое тело», «гнилые овощи», «ядовитый с примесью дохлятины», «похоже на запах стухших умерших мышей», «вся горячая еда воняет одинаково — очень тухлым», «часто своя же слюна на вкус тухлая», «трупный запах»
- Сладкий привкус: «ваниль», «испорченный арбуз», «сладкий запах с примесью несвежести», «сладковатая гниль»
- Химический или металлический привкус: «сладко химозный», «смесь тухлого запаха с какой-то химией», «химический оттенок», «ядовитая химия или запах чего-то испорченного», «лук с примесью сероводорода», «запах серы», «отдаленно ацетон», «тошнотворноискусственный металлический», «запах дуста»
- Запах гари: «горелое масло», «выхлопные газы», «сигаретный дым», «запах гари, как будто кто-то курит рядом», «запах жжёной резины», «запах жженой резины или пластика», «запах табачного дыма, горелый протухший»
«Меня действительно очень удивила детали при описании ощущений, которые многие люди почти наверняка не испытывали в реальности, но смогли проассациировать с фантомным запахом. Вероятнее всего, это описание подсказывало воображение (или далекая память предков?). Например, при описании запаха гари встречались такие характеристики как „запах жженых костей“ (почему именно костей?), „сгнившее ржавое железо“ (разве железо гниет? какой тогда это запах?), „протухшая отварная кошка“ (почему именно отварная?)».
Запахи и эмоции
Интересной оказалась и высокая степень связи запахов с эмоциональным состоянием. Большинство опрошенных (92,36%) отметили прямую связь изменения запахов и эмоционального состояния, снижение качества жизни. В список самых частных проблем, вызванных обонятельными дисфункциями, вошли: постоянные стресс и тревога (84,05%), отсутствие энергии, апатия (65,45%), отсутствие удовольствия от жизни (57,48%), тошнота и токсикоз (36,21%), непонимание окружающих (31,56%), набор / снижение веса (29,24%), перепады настроения и раздражение (25,91%), постоянный голод (25,58%), неприятие запаха собственного тела (17,94%), страх отклонения от нормы, страх „сойти с ума“ и ощущения „отличия от других“ (14,29%), бессонница (6,64%), зависть к здоровым людям (1,99%)», — заключила автор.
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