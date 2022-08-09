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В Роспотребнадзоре высказались по поводу необходимости возвращать коронавирусные ограничения

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Возобновлять коронавирусные ограничения на данный момент не требуется. Такое мнение озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

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В ведомстве рассказали, что за прошедшие две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, на сублинии BA.1 — 0,31 %, BA.2 — 6,68 %, на другие варианты — 0,3 %, а «кентавра» (BA.2.75) нашли лишь в одном случае.

В Роспотребнадзоре считают, что на текущем этапе эпидемического процесса возвращать ограничения нет необходимости. Однако рекомендовали лицам из групп риска носить маски в общественных местах и точках скопления людей, а также в транспорте и в закрытых помещениях.

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