В Роспотребнадзоре высказались по поводу необходимости возвращать коронавирусные ограничения

В ведомстве рассказали, что за прошедшие две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, на сублинии BA.1 — 0,31 %, BA.2 — 6,68 %, на другие варианты — 0,3 %, а «кентавра» (BA.2.75) нашли лишь в одном случае.

В Роспотребнадзоре считают, что на текущем этапе эпидемического процесса возвращать ограничения нет необходимости. Однако рекомендовали лицам из групп риска носить маски в общественных местах и точках скопления людей, а также в транспорте и в закрытых помещениях.