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Где сейчас принимают пациентов с коронавирусом в Петербурге? Список больниц, перепрофилированных под COVID-19

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Еще одна больница Петербурга полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом. Все койки развернуты с корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

Shutterstock.com

По состоянию на 4 августа, взрослых пациентов с COVID-19 в Петербурге принимают:

  • Клиническая больница имени С.П. Боткина — развернуто 638 коек;
  • Александровская больница — 80 коек;
  • Городская больница №20 (поликлиника) — 200 коек;
  • Городская больница №40 (стационар) — 145 коек;
  • Психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова — 30 коек;
  • Госпиталь для ветеранов войн (стационар) — 403 койки.

По мере перепрофилирования больниц под прием пациентов с коронавирусом список будет дополняться. 

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке. Высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений также губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться. 

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