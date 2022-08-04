Еще одна больница Петербурга полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом. Все койки развернуты с корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.
По состоянию на 4 августа, взрослых пациентов с COVID-19 в Петербурге принимают:
- Клиническая больница имени С.П. Боткина — развернуто 638 коек;
- Александровская больница — 80 коек;
- Городская больница №20 (поликлиника) — 200 коек;
- Городская больница №40 (стационар) — 145 коек;
- Психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова — 30 коек;
- Госпиталь для ветеранов войн (стационар) — 403 койки.
По мере перепрофилирования больниц под прием пациентов с коронавирусом список будет дополняться.
Напомним, рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке. Высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений также губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться.
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