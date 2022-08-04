Напомним, рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке. Высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений также губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться.