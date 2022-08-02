Первого в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Как рассказали в комитете по здравоохранению, пациента выписали из больницы «в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ». Петербуржец полностью выздоровел, а также у него пропали все клинические симптомы и все элементы сыпи.

В ведомстве уточнили, что выписка произошла 10 дней назад. А новых случаев заражения в Петербурге не обнаружено.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения.

Ранее в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.