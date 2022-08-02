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Первого в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

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Петербуржец, у которого был выявлен первый случай оспы обезьян в России, покинул изолированный бокс в больнице имени Боткина. У него прошли сыпь на коже и все симптомы болезни.

Shutterstock.com

Как рассказали в комитете по здравоохранению, пациента выписали из больницы «в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ». Петербуржец полностью выздоровел, а также у него пропали все клинические симптомы и все элементы сыпи.

В ведомстве уточнили, что выписка произошла 10 дней назад. А новых случаев заражения в Петербурге не обнаружено.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения.

 

Оспа обезьян пришла в Россию: первый пациент в Петербурге. Какие симптомы? Как передается? А прививка нужна?

Ранее в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.

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