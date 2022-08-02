В Петербург вернут масочный режим. Однако только в медучреждениях

В документе от 21 июля ведомство просит руководителей городских медицинских организаций и начальников районных администраций, в ведении которых находятся районные поликлиники, «на постоянной основе обеспечить строгого соблюдения противоэпидемического режима».

Руководителям поручили обеспечить необходимые меры, в том числе измерение температуры на входе, соблюдение масочного режима пациентами, а также введение масочного режима для всего персонала, использование респираторов, защитных экранов и перчаток при оказании помощи больным с подозрением на острые респираторные инфекции, разделение потоков пациентов с разными заболеваниями.

В комитете по здравоохранению напомнили, что для медработников масочный режим не отменялся, он действует по приказу Минздрава от 2020 года. Также начальники медучреждений обязаны проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия «вне зависимости от эпидемиологической ситуации».

«В условиях подъема заболеваемости маски — одно из таких мероприятий. Что касается посетителей, мы считаем, что родственники больных сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы защитить своих родных от заражения и должны сами вести себя ответственно», — отметили в ведомстве.

Ранее в Петербурге из-за шестой волны коронавируса резко нарастили количество коек в больницах, которые принимают пациентов с COVID-19. Об этом отчитались в комитете по здравоохранению.

Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке.

Напомним, ученые Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге разработали калькулятор, позволяющий спрогнозировать вероятность летального исхода пациента с диагностированным коронавирусом. Предполагается, что программа может стать вспомогательным инструментом для поддержки принятия врачебных решений.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться.