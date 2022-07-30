В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Уточняется, что такие меры позволят реагировать на вспышку заболевания более оперативно и даст сотрудникам сферы здравоохранения возможность «предпринимать дополнительные шаги, направленные на вакцинацию большего числа жителей штата».

По словам Хокул, каждый четвертый случай заражения приходится на жителя Нью-Йорка. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки», — подчеркнула она.