В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы. Об этом пишет администрации штата.
Уточняется, что такие меры позволят реагировать на вспышку заболевания более оперативно и даст сотрудникам сферы здравоохранения возможность «предпринимать дополнительные шаги, направленные на вакцинацию большего числа жителей штата».
По словам Хокул, каждый четвертый случай заражения приходится на жителя Нью-Йорка. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки», — подчеркнула она.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, сейчас в США зарегистрировано 5189 случаев заражения оспой обезьян, в Нью-Йорке — 1345 случаев. В остальных крупных штатах выявлено меньше тысячи заболевших — Калифорния (799), Иллинойс (419), Флорида (373), Техас (351) и Джорджия (351).
Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения.
Ранее в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.
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