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Здоровье

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы. Об этом пишет администрации штата.

Уточняется, что такие меры позволят реагировать на вспышку заболевания более оперативно и даст сотрудникам сферы здравоохранения возможность «предпринимать дополнительные шаги, направленные на вакцинацию большего числа жителей штата».

По словам Хокул, каждый четвертый случай заражения приходится на жителя Нью-Йорка. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки», — подчеркнула она.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, сейчас в США зарегистрировано 5189 случаев заражения оспой обезьян, в Нью-Йорке — 1345 случаев. В остальных крупных штатах выявлено меньше тысячи заболевших — Калифорния (799), Иллинойс (419), Флорида (373), Техас (351) и  Джорджия (351).

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения.

 

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