В России проведут эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Согласно поправкам в закон «Об обращении лекарственных средств», в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, в Белгородской и Московской областях проведут эксперимент по дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Перечень доступных для онлайн-торговли в рамках эксперимента препаратов утвердит Министерство здравоохранения.

Также документ обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство. Отдельно отмечается, что дистанционная продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.