В России проведут эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В России проведут эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Участие в нем примут три региона страны.
Согласно поправкам в закон «Об обращении лекарственных средств», в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, в Белгородской и Московской областях проведут эксперимент по дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Перечень доступных для онлайн-торговли в рамках эксперимента препаратов утвердит Министерство здравоохранения.
Также документ обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство. Отдельно отмечается, что дистанционная продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.
Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, и позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями.
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