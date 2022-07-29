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В России проведут эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

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В России проведут эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Участие в нем примут три региона страны.

Shutterstock.com

Согласно поправкам в закон «Об обращении лекарственных средств», в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, в Белгородской и Московской областях проведут эксперимент по дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Перечень доступных для онлайн-торговли в рамках эксперимента препаратов утвердит Министерство здравоохранения.

Также документ обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство. Отдельно отмечается, что дистанционная продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.

Из пояснительной записки к законопроекту:

Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, и позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями.

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