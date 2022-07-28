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В Госпитале для ветеранов войн снова принимают больных с коронавирусом

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Корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице снова открыли для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава Петербурга.

Shutterstock.com

Сейчас там развернуто 120 коек, однако при необходимости их количество могут увеличить. По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, Минздрав рекомендовал сохранять в больницах около 20% свободных мест для больных COVID-19.

«В последнюю неделю этот показатель уменьшился, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании части корпуса-трансформера в Госпитале для ветеранов войн», — заявил глава комздрава.

Согласно эпидемиологической справке Смольного, сейчас в Петербурге развернуто 1 259 коек, из которых 946 уже заняты. Больных с коронавирусом и пневмониями принимают в шести стационарах: в Госпитале для ветеранов войн, в больнице имени Боткина, в детской больнице имени Филатова, в городской больнице №40, в Александровской больнице и в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Все дело в новых вариантах «омикрон»-штамма, на которые приходится 75% всех выявленных случаев.

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