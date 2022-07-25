«Гемотест» получил штраф за утечку 300 гигабайт персональных данных клиентов

Компанию признали виновной по статье о нарушении при обработке персональных данных (ч. 1 статья 13.11 КоАП). Роскомнадзор провел проверку и выяснил, что злоумышленники смогли скачать более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов «Гемотеста».

Представители «Гемотеста» сообщили, что произошла хакерская атака, а базу данных скачивали небольшими фрагментами, не превышающими 3 гигабайта. Сторона защиты вину не признала и попросила прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, в начале мая телеграм-канал «Утечка информации» появилась информация, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов, предположительно, медицинской лаборатории «Гемотест». В слитой базе данных указаны полное имя, дата рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также серия номер паспорта.

Позже на теневом рынке появилась еще одна база данных, которая связана с «Гемотестом». Там предлагают купить 554 млн заказов (анализов и их результатов), а также уязвимость для доступа к серверу.

В самой компании заявили, что проводят служебное расследование из‑за информации об утечке данных клиентов, и объявили об ужесточении технических мер безопасности.