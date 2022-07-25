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«Гемотест» получил штраф за утечку 300 гигабайт персональных данных клиентов

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Московский суд оштрафовал федеральную сеть лабораторий «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее постановление.

Shutterstock.com

Компанию признали виновной по статье о нарушении при обработке персональных данных (ч. 1 статья 13.11 КоАП). Роскомнадзор провел проверку и выяснил, что злоумышленники смогли скачать более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов «Гемотеста».

Представители «Гемотеста» сообщили, что произошла хакерская атака, а базу данных скачивали небольшими фрагментами, не превышающими 3 гигабайта. Сторона защиты вину не признала и попросила прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, в начале мая телеграм-канал «Утечка информации» появилась информация, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов, предположительно, медицинской лаборатории «Гемотест». В слитой базе данных указаны полное имя, дата рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также серия номер паспорта.

Позже на теневом рынке появилась еще одна база данных, которая связана с «Гемотестом». Там предлагают купить 554 млн заказов (анализов и их результатов), а также уязвимость для доступа к серверу.

В самой компании заявили, что проводят служебное расследование из‑за информации об утечке данных клиентов, и объявили об ужесточении технических мер безопасности.

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