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В Петербурге на 110% вырос спрос на маски. Впервые в 2022 году

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С середины июля по всей России начали фиксировать резкий рост на одноразовые маски и кожные антисептики. Продажи выросли впервые в 2022 году на фоне новой волны заболеваемости коронавирусом. В Петербурге продажи подскочили на 110%.

Shutterstock.com

Такие данные приводят в Wildberries. В среднем по России спрос на маски вырос в двое (на 109%) с 11 по 24 июля по сравнению с аналогичным периодом июня. В Москве продажи увеличились на 198%, в Петербурге — на 110%. Больше всего спрос подскочил в Калужской (+267%) и Астраханской (+218%) областях, пишет «Деловой Петербург».

В онлайн-ретейлеры добавляют, что чаще всего маски покупают пачками по 50–100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук в июле составляла 1,3 рубля. Это минимальный показатель за последние три года.

Напомним, уровень заболеваемости коронавирусом в России за неделю вырос на 48,9%. Такие показатели приводят на официальном сайте оперштаба.  Ранее стало известно, что на фоне ростра заболеваемости коронавирусом стремительно падает уровень коллективного иммунитета. В России этот показатель сократился с 14,3% до 12,3% всего за неделю, говорится на портале «Стопкоронавирус.рф».

Напомним, Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса. Она вызвана подвидами штамма омикрон.

Также коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». По состоянию на 14 июля он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.

ВОЗ: Европу накроет волна коронавируса — за последние две недели +30% заболевших Сovid-19. Чего ждать России?

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