Заболеваемость коронавирусом в России за неделю подскочила почти на 50%

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе.

Рост числа заражений COVID-19 зафиксировали в 70 регионах России, причем в 15 из них этот показатель выше, чем в среднем по стране. А уровень госпитализаций за неделю, наоборот, сократился 5,3%. Однако в 29 регионах показатель вырос.

Ранее стало известно, что на фоне ростра заболеваемости коронавирусом стремительно падает уровень коллективного иммунитета. В России этот показатель сократился с 14,3% до 12,3% всего за неделю, говорится на портале «Стопкоронавирус.рф».

Напомним, Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса. Она вызвана подвидами штамма омикрон.

Также коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». По состоянию на 14 июля он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.