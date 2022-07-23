ВОЗ: вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного значения

«У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил», — отметил он. В связи с этим, по словам главы организации, «глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе».

Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что на данный момент в мире зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти. При этом в Европе риск заразиться является более высоким, чем в других регионах. «Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях, на данный момент остается низким», — добавил глава ВОЗ.