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ВОЗ: вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного значения

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

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«У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил», — отметил он. В связи с этим, по словам главы организации, «глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе».

Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что на данный момент в мире зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти. При этом в Европе риск заразиться является более высоким, чем в других регионах. «Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях, на данный момент остается низким», — добавил глава ВОЗ.

Оспа обезьян пришла в Россию: первый пациент в Петербурге. Какие симптомы? Как передается? А прививка нужна?

Напомним, ранее в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. По данным «Собака.ru», заболевший находится в Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения. Тестирование в России новой вакцины против оспы, в том числе новой оспы обезьян, уже началось. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни.

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