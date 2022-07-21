Исследование: 4 из 10 петербуржцев готовы ревакцинироваться от коронавируса

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», лишь каждый пятый петербуржец старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (20%). 28% опрошенных вакцинировались от шесть месяцев назад. Более чем полгода назад прививались 52% респондентов.

Среди петербуржцев, делавших прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 41% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, тогда как 35% — не готовы. Среди последних как недавно переболевшие, так и те, кто ранее вакцинировался добровольно-принудительно. «На работе пока молчат о ревакцинации», — говорят они. Некоторые относятся к заболеванию как к разновидности гриппа, отмечая, что прививку сделаю осенью.

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин — 53% и 34% соответственно. Чаще остальных задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (44%).