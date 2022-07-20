Зачем нужно критическое мышление и как его развить? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Сомнительные онлайн-курсы, марафоны желаний, финансовые пирамиды и фейки — почему одни в это верят, а другие сохраняют трезвость ума (бонусом — нервы и деньги)? Все дело — в критическом мышлении! Как оно работает и можно ли его натренировать, рассказывает колумнист «Собака.ru» Наталья Бехтерева — врач-психотерапевт Института мозга человека РАН, корпоративный коуч и наследница легендарной династии Бехтеревых.
Что такое критическое мышление
Критическое мышление — это процесс активного и умелого осмысления и применения информации, собранной или генерируемой посредством наблюдения, размышлений или общения, как руководство к вере и действию. Суть его заключается в способности рассуждать и быть активным участником процесса переработки информации, а не пассивным получателем готового продукта. И это не безграничное обучение и накопление знаний, а умение их применять, причем беспристрастно и объективно.
Человек, не способный мыслить критически, принимает решение быстро, не задумываясь, опираясь на чувства и интуицию. Он подвержен действию когнитивных искажений и невротических реакций, бегло просматривает информацию, подстраивая ее под свои цели, не размышляет над аргументами и не ищет доказательств. Он принципиально не смотрит другие точки зрения, потому что ему «и так все понятно». Такими людьми очень удобно манипулировать.
Кстати, навык критического мышления входит в топ-5 компетенций, необходимых для успешного и эффективного функционирования в 2022 году и в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году, по данным Всемирного экономического форума.
Какие умения отличают человека, который способен критически мыслить:
- Понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;
- Анализировать и оценивать суждения окружающих;
- Собирать и конструировать собственное видение и аргументы, выстраивать свою позицию;
- Понятно и ясно доносить свое мнение до окружающих;
- Выявлять нестыковки, слепые места, несоответствия и ошибки в логике и аргументации;
- Обладать высокой гибкостью. Негибкий человек — заложник своих установок и стереотипов;
- Определять интересантов и факторы, влияющие на суждения и идеи окружающих – психологические и непсихологические;
- Отмечать важность и приоритетность идей, исходя из общего контекста;
- Обладать высоким уровнем осознанности и рефлексии для оценки собственных движущих факторов и фокусов внимания;
- Оценивать достоверность и надежность источников информации.
Нужно отметить несколько важных навыков. Первый — необходимость задавать себе вопросы: «А зачем?», «Чего я стремлюсь достичь?». Это отправной фактор в ситуациях оценки информации или принятия решения. То, что позволяет вам держать в фокусе внимания истинную цель или задачу.
Еще один важный элемент критического мышления — предвидение. Результат принятия решений будет намного лучше и с большей вероятностью приведет к успеху, если, придя к предварительному заключению, мы остановимся и подумаем о том, как это повлияет на окружающих нас людей и деятельность.
Как практически развивать навыки критического мышления?
Будьте открытыми и оставайтесь любопытными
Не позволяйте прошлому опыту быть единственной точкой зрения, с которой вы принимаете решения. А еще задавайте вопросы и изучайте мнения, которые, на первый взгляд, вызывают раздражение. В таком избытке данных мы не просто не рассуждаем о проблемах, с которыми сталкиваемся, но и быстро потребляем и проглатываем информацию. А значит часто делаем поспешные выводы — вне зависимости от доказательств. Более того: мы просто выбираем доказательства, подтверждающие наши убеждения или желания. Отсутствие метапознания — или размышлений о мышлении — также является основной движущей силой, делающей людей просто самоуверенными.
Никогда не предполагайте
У меня с первого класса школы плохое зрение, но носить очки я стеснялась. В результате приходилось додумывать то, что я вижу (а точнее, не вижу). Не буду говорить, сколько раз я путала людей, предметы и названия улиц. На одной из моих любимых пар очков была надпись «never assume» («никогда не предполагай»). Конечно, во всем сомневаться, все подвергать сомнению невозможно. Представьте, что вы в течение дня спрашиваете себя: действительно ли небо голубое? А действительно ли то, что мне говорит коллега, правда? Важно определить, что подвергать сомнению. В этом поможет метод вопросов. Еще один эффективный и интересный способ протестировать свои предположения или гипотезу, а также поработать над навыками креативного и гибкого мышления — рассмотреть возможные альтернативы.
Тренируйте логическое мышление
Формальная практика логики восходит к Аристотелю как минимум 2000 лет назад. Благодаря этому навыку мы учимся разумно рассуждать, абстрагироваться, анализировать, делать обоснованные умозаключения и поступать последовательно. Очень важно внимательно и скрупулезно относиться к той логической цепочке, которую вы выстраиваете и учитывать все имеющиеся вводные, наблюдения и доказательства. Нужно не подгонять логику под свои желания и эмоции, а стремиться к максимальной объективности и непредвзятости, к управлению своими эмоциями и умению спокойно воспринимать действительность.
Когнитивные искажения
С одной стороны, они упрощают наши процессы мышления и формирования суждений, но с другой — могут мешать нам создавать объективную картину и мыслить более логично. Вот несколько примеров:
- Черно-белое мышление — это когда мы видим ситуацию либо в черном, либо в белом цвете. Это приводит к тому что мы бросаемся из крайности в крайность, не допуская мысли о том, что большинство ситуаций или людей, с которыми мы сталкиваемся намного более сложные, чем нам хотелось бы видеть.
- Феномен Баадерера-Майнхоф или иллюзия частности — недавно полученная или услышанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительной период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся.
- «Ошибка меткого стрелка» — выбор и подстройка гипотезы под результаты измерений, что приводит к неправильным выводам.
- Предвзятость подтверждения — тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции.
Развивайте ассертивность
Ассертивность — это навык уверенности в себе. Умение регулировать свое поведение и отвечать за него вне зависимости от оценок и влияния других людей. Чужое мнение — это здорово, полезно впитывать разные точки зрения. Для людей естественно объединяться с людьми, которые думают и действуют так же, как они. И вот это проблема: если все в нашем социальном кругу думают так же, как и мы, мы становимся более жесткими в своем мышлении и с меньшей вероятностью изменим свои убеждения на основе новой информации. Исследования показывают, что чем больше люди слушают тех, кто разделяет их взгляды, тем более поляризованными становятся сами взгляды. Важно выбраться за пределы своего личного пузыря. Вы можете начать с малого.
Возьмите за правило каждую неделю встречаться с новым человеком. Это не только полезно для формирования социальных связей, но и поможет понять, как думает другой человек. Не нужно с ним спорить и доказывать свою правоту — в фокусе внимания должно быть получение другой точки зрения.
В командных условиях дайте людям возможность высказать свое мнение независимо, без влияния группы. Например, когда спрашиваете совета или хотите услышать чужое мнение, придержите свое собственное, пока не выслушайте других и попросите присылать комментарии независимо от других по электронной почте. Эта тактика помогает предотвратить групповое мышление.
Каждую секунду мы думаем, размышляем и приходим к каким-то выводам. Когда мы сознательно используем навыки критического мышления, то получаем более точные умозаключения и выводы, в отличии от тех моментов, когда думаем на автопилоте.
Вот еще несколько способов тренировать критическое мышление:
- Задавайте себе вопросы. В процессе рассуждений изначальные цели могут потеряться в снежном коме информации. Возвращайтесь к основным вопросам. Что нам известно? Откуда мы знаем эту информацию? Что мы хотим доказать, обосновать или к каким выводам прийти? Что мы можем не видеть и не замечать?
- Оспаривайте ваши предположения. И это можно делать ежедневными нашими действиями. Точно ли я хочу ехать в это путешествие? Нужна ли мне эта работа? Действительно ли это мое любимое дело? Точно ли я хочу покупать ту вещь, которую сейчас заказываю в интернет-магазине?
- Следите за психологическими и психическими процессами. Влияют ли на ваши суждения ваше настроение или когнитивные искажения? Насколько мы находимся в режиме автопилота или в моменте «здесь и сейчас» и получаем всю доступную нам информацию?
- Оценивайте существующие доказательства. Задавайте вопросы по поводу той информации,с которой вы взаимодействуйте. Кто собирал эту информацию? Как это делалось? Почему собрали именно эту информацию? Думайте за себя. Это ваше мнение или чье-то другое? Вы поддерживайте эту точку зрения потому что самостоятельно пришли к этим выводам или по каким-то другим причинам? Но помните, что есть разница между самоуверенностью и собственным мнением.
Хотя эти приемы могут показаться простыми или даже очевидными, мы часто про них забываем. Важно помнить, что мышление не может быть на 100% критическим. Но работа над тренировкой этих навыков окупается и иногда приносит больше пользы, чем сеанс у психотерапевта. И помните: часто наши победы достигаются именно благодаря критическому мышлению.
Комментарии (0)