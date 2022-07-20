Зачем нужно критическое мышление и как его развить? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Что такое критическое мышление

Критическое мышление — это процесс активного и умелого осмысления и применения информации, собранной или генерируемой посредством наблюдения, размышлений или общения, как руководство к вере и действию. Суть его заключается в способности рассуждать и быть активным участником процесса переработки информации, а не пассивным получателем готового продукта. И это не безграничное обучение и накопление знаний, а умение их применять, причем беспристрастно и объективно.

Человек, не способный мыслить критически, принимает решение быстро, не задумываясь, опираясь на чувства и интуицию. Он подвержен действию когнитивных искажений и невротических реакций, бегло просматривает информацию, подстраивая ее под свои цели, не размышляет над аргументами и не ищет доказательств. Он принципиально не смотрит другие точки зрения, потому что ему «и так все понятно». Такими людьми очень удобно манипулировать.

Кстати, навык критического мышления входит в топ-5 компетенций, необходимых для успешного и эффективного функционирования в 2022 году и в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году, по данным Всемирного экономического форума.