Ученые оценили эффективность российских вакцин против поражения легких при коронавирусе

Исследователи проанализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом, которых направили на КТ легких с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года в два амбулаторных центра МИБС. Тогда были распространены штаммы дельта и омикрон.

Ученые включили в анализ информацию 23 996 пациентов. Они сами озвучили название вакцины, даты прививок и их количество.

Выяснилось, что из более 6 000 привившихся двумя дозами «Спутника V» у 3631 человека не было никакого поражения легких, у 3135 пациентов было какое-либо поражение, а у 52 человек легкие были поражены серьезно.

У 304 людей, которые привились «Эпиваккороной», повреждения легких не обнаружили у 104 человек, легкие были поражены у 210 пациентов, а еще у пяти поражение было серьезным. У 421 вакцинированного «Ковиваком» не было зарегистрировано поражений легких, их выявили у 400 человек, а у четверых поражение было серьезным.

Отмечается, что самое большое количество случаев поражения легких было во время распространения штамма «дельта» — 244 случая, а в период доминирования «омикрона» — 94. Показатель для трех доз «Спутника V» составляет 71%, для «Ковивака» — 46%, а для «Эпиваккороны» — только 2%.

Как отметил один из авторов исследования, директор Института междисциплинарных медиаисследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук, показатель эффективности вакцины «Эпиваккорона» статистически незначим, то есть фактически не отличим от отсутствия эффективности. Он также добавил, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому на его основе нельзя делать окончательные выводы об эффективности вакцин.