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Петербургский Роспотребнадзор снял запрет на посещение родственников в стационарах

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В больницах Петербурга сняли ограничения на прием посетителей с 4 июля. Такое постановление выпустил Роспотребнадзор.

Shutterstock.com

Как передают в комздраве, главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова подписала постановление, которое разрешило допуск посетителей в медицинские стационары. Ограничение ввели еще в начале пандемии — в марте 2020 года.

Однако больницы обязали обеспечивать дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению коронавируса.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.

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