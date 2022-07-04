Петербургский Роспотребнадзор снял запрет на посещение родственников в стационарах

Как передают в комздраве, главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова подписала постановление, которое разрешило допуск посетителей в медицинские стационары. Ограничение ввели еще в начале пандемии — в марте 2020 года.

Однако больницы обязали обеспечивать дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению коронавируса.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.