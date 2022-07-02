ВОЗ обсуждает возможные даты инспекций по российской вакцине «Спутник V»

«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России», — цитирует Вуйнович агентство. Новые даты проведения инспекций ведутся непосредственно между организациями. Однако пока их не уточнили.