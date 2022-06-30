В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца лета

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу.
К 1 сентября руководители исполнительных органов государственной власти должны обеспечить не менее 80% коллективного иммунитета у сотрудников. К началу осени работники должны получить первый компонент вакцины, а к 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании.
Однако есть и послабления. Теперь на торжественной регистрации заключения брака и рождения разрешили присутствовать более 40 человек.
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