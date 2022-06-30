В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца лета

К 1 сентября руководители исполнительных органов государственной власти должны обеспечить не менее 80% коллективного иммунитета у сотрудников. К началу осени работники должны получить первый компонент вакцины, а к 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании.

Однако есть и послабления. Теперь на торжественной регистрации заключения брака и рождения разрешили присутствовать более 40 человек.