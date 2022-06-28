Жара более чем на четверть увеличила нагрузку на станции скорой помощи в Петербурге

«Более 3 100 жителей Северной столицы обратились за скорой помощью в эти выходные. При этом в выходные неделей ранее количество обращений составило чуть больше 2 500. То есть, количество обращений выросло на 26-27%», — рассказал накануне, 27 июня, глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Рекомендации о том, как работать в условиях повышенных температур воздуха, в тот же день дал региональный Роспотребнадзор. Полный текст можно найти здесь, а мы публикуем краткую выжимку.

В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре.

Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха +32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека, температура воздуха должна находиться на уровне 24-25 градусов выше нуля.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая всех напитков — +10…+15 градусов.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма — оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ. При температуре воздуха более +30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

Напомним, сегодня Петербург оказался в зоне холодного фронта, который не принес существенного похолодания. Рассказываем о погоде на сегодня и ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.