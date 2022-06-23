Знакомьтесь, стоматологи Вероника Третьякова и Алина Большакова. Они дружат уже 30 лет и создают идеальные улыбки петербургским it-girl

DK.DENT не носит имя своих основательниц, но это очень авторский проект: его СЕО вовлечены не только в процесс управления, но и самого лечения — редкость для медицинского бизнеса. «Мы продолжаем работать как врачи, в некотором смысле это является примером для команды — у нас никто не трудится спустя рукава», — рассказывает стоматолог и соосновательница клиник Алина Большакова. Секретом почти 30-летней дружбы с Вероникой Третьяковой, а также ведения общего бизнеса она называет «полное совпадение общечеловеческих ценностей». Это работает и с командой: специалисты приходят в DK.DENT по личным рекомендациям и задерживаются надолго, тут нет текучки кадров, но есть френдли-атмосфера.