Классический антикризисный менеджмент не поможет медицинскому бизнесу в новой реальности. Объясняет — СЕО клиник МЕДИ Марина Касумова

Мастер делового администрирования и инженер-математик Марина Касумова эффективно управляет старейшей в Петербурге системой премиум-клиник МЕДИ и считает, что синдром отличника никогда не мешал ей в работе.
За годы работы в компании Марина выросла из руководителя IT-отдела в СЕО, выстраивая с нуля разнообразные процессы в МЕДИ — крупнейшей в России сети клиник премиум- и бизнес-класса, совершившей революцию в коммерческой медицине Петербурга. Математический склад ума помогает Касумовой управлять и развивать стройную и логичную систему из 25 медицинских клиник.
Как все начиналось
СЕО системы клиник МЕДИ начала карьеру в компании 25 лет назад. Работу выпускнице ЛЭТИ предложили уже в день собеседования с основателем системы МЕДИ, бизнесменом и доктором медицинских наук Тамазом Мчедлидзе. На тот момент Марина трудилась в НИИ травматологии им. Вредена, занимаясь разработкой автоматизированных систем обработки медицинских изображений, и на закрытом оборонном предприятии. «На предложение согласилась: было интересно посмотреть, что происходит в медицинской организации, работающей по нормам частной собственности, — для меня это была как неизведанная сторона планеты», — вспоминает Касумова.
Посмотреть было на что: в 1990-е годы, когда в Петербурге функционировали в основном постсоветские стоматологии, в МЕДИ закладывали новые ценности и принципы частной медицины, ориентировались на западные стандарты качества и меняли представление о том, каким может быть лечение зубов — с качественными пломбами и имплантами, эмпатией и высоким уровнем сервиса. Система стартовала с небольшой стоматологии на 10-й Советской, сейчас в ней 25 клиник премиум- и бизнес-класса. Тут не только лечат зубы, но и проводят лазерную коррекцию зрения, косметологические процедуры и пластические операции, лечение по десяткам направлений семейной медицины.
Как синдром отличника помогает в работе
Синдром отличника, часто ругаемый психологами, не мешал Касумовой. Напротив, она чувствовала стимул разобраться во всех процессах, включая самые низовые. В японском корпоративном стиле и по принципу градиентного подъема Марина за 20 лет выросла из руководителя IT-отдела в СЕО Группы компаний МЕДИ. «Я не ставила перед собой цели неожиданно стать гендиректором. Просто в какой-то момент мы с собственником поняли: поскольку я отстраивала и систематизировала процессы в компании, значит, знаю их лучше всего. Пришлось получать дополнительное бизнес-образование — степень MBA».
Сейчас основатель системы, доктор Тамаз Мчедлидзе развивает авторский велнес-курорт Bioli недалеко от Тбилиси, а ответственной за клиники МЕДИ и команду из 1,5 тысяч человек остается Марина.
Любовь мастера делового администрирования и кандидата наук к системности и математике проявляется в стиле работы клиник: команда МЕДИ разработала для них идентичные модели управления и оснащения — начиная от крючков в гардеробе, заканчивая соотношением косметологических и стоматологических кабинетов, эргономикой пространств, системой менеджмента, сертифицированной по мировому стандарту ISO. Особая гордость Касумовой — информационные технологии в компании: «Мы с нуля разрабатывали собственную систему автоматизации медицинской организации: в результате имеем удобные электронные медицинские карточки, мощную систему отчетов, журнал записи пациентов с личными кабинетами. Тут ни от кого не зависим, полное импортозамещение».
«В остальном секретов нет, пользуюсь шедулером от Microsoft, планирую задачи на месяц вперед. В течение недели встречаюсь с руководителями ключевых подразделений: это и стратегическое планирование, информационные технологии, и производственные подразделения, и главные врачи всех медицинских направлений».
Медицинский бизнес в новой реальности
Сейчас, когда горизонт бизнес-планирования в России сократился до режима «в моменте», большое количество сил уделяется тому, чтобы быстро реагировать на новую реальность. Дефицит информации о поставках медицинских материалов, требования поставщиков о 100-процентной предоплате в день выставления счета, неисполнение обязательств — все то, с чем клиники весной 2022-го сталкиваются ежедневно.
По ее мнению, эти действия не имеют ничего общего с классическим антикризисным менеджментом. Тот подразумевает целенаправленный выход из зоны комфорта для преодоления неких критических препятствий в развитии бизнеса и получения конкурентных преимуществ. «Мы же сегодня делаем сверхусилия для сохранения бизнеса. Хотелось бы, чтобы силы таких мощных команд, которые сформировались в МЕДИ и других российских компаниях, тратились на развитие, а не на спасение. Не знаю, что ждет нас в будущем, но медицина имеет право на жизнь, будет востребована при любом сценарии. Медицина — это, что сейчас нам нужно сохранять всеми силами», — говорит Касумова.
Йога, кот и аудиокниги для успокоения тела и духа
Марина открыто делится личным: «У меня семья, супруг и дочь, папа, которому почти 91 год, и он большой философ. У меня есть кот, которого я нашла на Финском заливе». (Смеется.) Не игнорирует новости, уже много лет занимается йогой для успокоения духа и тела, любит читать.
«На самом деле слушать книги, потому что времени на чтение, честно говоря, категорически нет. Переслушиваю Маркеса, последнее, чем хотела поделиться — это “Осень патриарха” в исполнении Олега Табакова. Всем советую, надеваете наушники, слушаете, сравниваете и понимаете, что ничего нового мы не изобретаем».
Текст: Катерина Резникова
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