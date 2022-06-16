Классический антикризисный менеджмент не поможет медицинскому бизнесу в новой реальности. Объясняет — СЕО клиник МЕДИ Марина Касумова

Сейчас основатель системы, доктор Тамаз Мчедлидзе развивает авторский велнес-курорт Bioli недалеко от Тбилиси, а ответственной за клиники МЕДИ и команду из 1,5 тысяч человек остается Марина.

Любовь мастера делового администрирования и кандидата наук к системности и математике проявляется в стиле работы клиник: команда МЕДИ разработала для них идентичные модели управления и оснащения — начиная от крючков в гардеробе, заканчивая соотношением косметологических и стоматологических кабинетов, эргономикой пространств, системой менеджмента, сертифицированной по мировому стандарту ISO. Особая гордость Касумовой — информационные технологии в компании: «Мы с нуля разрабатывали собственную систему автоматизации медицинской организации: в результате имеем удобные электронные медицинские карточки, мощную систему отчетов, журнал записи пациентов с личными кабинетами. Тут ни от кого не зависим, полное импортозамещение».