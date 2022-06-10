Личные ритуалы для ментального благополучия от предпринимательницы и пионера prevent age в России Марии Грудиной

Инновационный велнес-курорт между Комарово и Зеленогорском открылся в 2018 году, когда аналитика показывала, что россияне не готовы платить за управление здоровьем и профилактику заболеваний. В итоге «Первая Линия» стала флагманом в области превентивной медицины: за восстановлением сюда приезжают топ-менеджеры и современные художники, курорт оказывает консалтинговые услуги в сфере prevent age и представляет Россию на международных велнес-форумах.

Мария — не только мозг и сердце, но и лицо своего проекта: генерирует идеи для развития, снимает модные кампейны о велнес-трендах, придумывает с командой оздоровительные продукты и первой тестирует их на себе. Грудина не побоялась использовать понятие «биохакинг» в работе российской санаторно-курортной организации и внедрила в работе врачей менторский подход: «врачи как менторы» — авторская программа «Первой Линии», созданная по международным принципам коучинга и мотивационного консультирования. Это партнерское, а не директивное общение врача с пациентом, мотивирование и вовлечение в осознанную заботу о своем здоровье.