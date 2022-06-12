Психотерапевт Екатерина Сокальская: «Самое жестокое испытание — изобилием. Если ты не ­знаком с собой, оно приведет тебя к большим сюрпризам»

Трудно объяснить, но мне кажется, что такая моя тяга к конструированию — это про создание исцеляющих пространств. Пространство «Академии» получилось настолько фантастическим, что через некоторое время мы не смогли вместить там всех желающих. Мой партнер создала собственный проект. После нашего расставания я создала новую программу обучения, и теперь это центр для семей и детский сад, он называется «Эпицентр семьи и культуры». Наши пути разошлись, но вместе с этим все мы приобрели многогранный опыт. Открытие «Академии» — целый этап моей жизни, который я считаю самой полезной, но ошибкой. Ошибкой, которая меня научила главному: занимайся только тем, чем хочешь заниматься сам.

У меня есть такое качество: я падка на талант. На талант я лечу, как мотылек на свет. Однако есть фундаментальное правило: талант — это Бог, а человек — это человек, и жить тебе приходится именно с человеком. Талантливым многое прощают, их долго терпят и смотрят сквозь пальцы на выходки, потому что понимают: они делают нечто великое. Но в моей жизни часто бывало так, что гений в своих человеческих проявлениях оказывался глубоко отвратителен. И с нарастанием признания и приходом денег в жизнь эта отвратительность становилась все более непереносимой. Самое жестокое испытание — изобилием. Если ты не ­знаком с собой, оно приведет тебя к большим сюрпризам. Когда появляются деньги, в человеке проявляется разное, и часто это далеко не бабочки и розовые пони. Изобилие — отличная лакмусовая бумажка, показывающая, кто перед тобой на самом деле. Проявляются все тайные пороки. А в пороках талант разрушается, и работать становится невозможно.