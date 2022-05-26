«Валента Фарм» возобновила производство «таблеток для ума»

Компания АО «Валента Фарм» объявила о возвращении в аптеки известного ноотропного препарата. Россияне снова смогут приобрести зарекомендовавшее себя лекарство. По прогнозам, объем производства составит около полумиллиона упаковок до конца 2022 года.

Производство осуществляется на базе научно-производственного центра в городе Щелково. Для выпуска используется субстанция отечественного производства, так что санкции лекарству не грозят.