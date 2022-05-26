«Валента Фарм» возобновила производство «таблеток для ума»

Компания АО «Валента Фарм» объявила о возвращении в аптеки известного ноотропного препарата. Россияне снова смогут приобрести зарекомендовавшее себя лекарство. По прогнозам, объем производства составит около полумиллиона упаковок до конца 2022 года.
Производство осуществляется на базе научно-производственного центра в городе Щелково. Для выпуска используется субстанция отечественного производства, так что санкции лекарству не грозят.
История препарата начинается в 1983 году, когда в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук была разработана молекула фонтурацетама для советских космонавтов. После успешного применения препарата в экстремальных условиях высоких нагрузок космического полета специалисты внедрили его и в клиническую практику для широкого круга пациентов. Действие препарата направлено на улучшение памяти, повышение концентрации внимания, увеличение работоспособности и нормализацию психоэмоционального состояния.
Лекарство не только устраняет симптомы когнитивных нарушений, но и воздействует на причины их возникновения, именно поэтому препарат пользовался популярностью у пациентов с различными нарушениями: например, у пожилых людей, перенесших инсульт, так и у студентов и активно работающих людей, желающих повысить работоспособность, улучшить концентрацию. Эффективность и безопасность препарата изучена в более чем 50 клинических исследованиях (в том числе, в исследованиях высокого уровня доказательности – двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях) с более чем 5 тысячами участников.
АО «Валента Фарм» — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году, входит в тройку лидеров среди фармацевтических компаний на розничном рынке.
В структуру компании входит собственный научно-производственный комплекс, площадью 19 000 м. кв., введенный в эксплуатацию в 2017 году.
«Валента Фарм» сфокусирована на разработке и производстве новых оригинальных препаратов и занимается выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как противопростудная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, антибактериальная терапия и др.
Комментарии (0)