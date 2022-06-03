Маммопрогноз. Каким будет рынок пластических операций в новой реальности

Если вы задумывались об операции, лучше не тянуть

По словам врача, уже запланированные пластические операции лучше не откладывать. Будущее туманно, и никто не сможет сказать точно, будут ли через полгода нужные для операции медизделия, сколько они будут стоить и как долго хирургам придется перестраиваться на работу с новыми материалами. «Серьезных проблем с расходниками возникнуть не должно: многое поставлялось из Азии, какое-то производство локализовано в России. Но некоторые позиции все же могут уйти — например, редкий импортный пластырь для операции. Это же касается лекарств — пока они есть, но возможна дефектура или замена на отечественные препараты».