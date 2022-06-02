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Виагра для больших городов: москвичи и петербуржцы чаще других принимают препараты для повышения потенции

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В Москве и Петербурге больше всего людей, которые принимают препарат от эректильной дисфункции. Меньше всего таблетки для повышения потенции принимают в Северо-Кавказском федеральном округе.

Shutterstock.com

К таким выводам пришли специалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», пишет «Лента.ру». Исследование проводилось на основе анализа данных системы маркировки о продажах лекарственных средств с марта по май 2022 года.

Так, чаще всего от проблем с эректильной дисфункцией страдают жители Подмосковья — в этом регионе каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции. Следом идут Москва и Петербург, там таблетки для повышения потенции употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи соответственно. На четвертом и пятом местах расположились Краснодарский край (38 человек из тысячи) и Сахалинская область (36 человек из тысячи).

Меньше всего проблемы с потенцией встречается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Чечне всего двое из тысячи человек принимают препараты от эректильной дисфункции, в Ингушетии и Дагестане — пять и семь жителей на тысячу человек. Также среди регионов, в которых проживают мужчины с самой сильной потенцией, оказались Республика Тыва (11 человек из тысячи) и Карачаево-Черкессия (12 человек из тысячи).

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