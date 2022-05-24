«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчет о расчете смертности, который четко показывает, что мы при потеряли два года продолжительности жизни в мире», — заявила Вуйнович. Согласно данным организации, продолжительности жизни во всем мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года. До начала пандемии она составляла 72,5 года.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что пандемия коронавируса вызвала рекордное снижение ожидаемой продолжительности жизни — впервые со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета и Университета Южной Дании, проанализировав данные о смертности за 2020 год в 29 странах мира. Позднее, в декабре 2021 года, президент России Владимир Путин также сообщил о сокращении продолжительности жизни в стране на фоне пандемии — с 71,5 до 70,1 года.