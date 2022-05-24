Как Екатерина Агапова оставила карьеру в фарме ради семейного бизнеса в клинике DEGA (где запись — на год вперед!)

Екатерина Агапова оставила успешную карьеру в фарме ради семейного медицинского бизнеса — вместе с мужем, пластическим хирургом Денисом Агаповым она основала клинику DEGA. За операциями и косметологическими процедурами туда приезжают из всех городов России и зарубежья, запись на операции идет на год вперед. В интервью «Собаке.ru» она рассказала, как сохранять душевное равновесие и развивать бизнес в условиях санкций.
На Екатерине Агаповой: платье Kiton (ДЛТ), кольцо Parure Atelier
По образованию Екатерина врач-офтальмолог, работала аудитором клинических исследований лекарств, а ее муж — известный пластический хирург и доцент Первого меда. Она — СЕО клиники DEGA, он — главный врач, оперирующий хирург и один из самых востребованных специалистов страны по носам.
Супруги познакомились во время обучения в Первом меде, на 5-м курсе поженились. Когда в 2017 году Денис Агапов решил открывать собственную клинику эстетической медицины, Екатерина присоединилась к команде: «В способностях Дениса Генриховича я уверена с момента нашего знакомства». Агапова не стесняется говорить, что сама пользовалась услугами личного хирурга. «За 28 лет брака были четыре пластические операции, при этом Денис Генрихович никогда не говорил мне — знаешь, тебе пора поправить вот это».
За время рабочего тандема Агаповых число операций в созданной ими клинике увеличилось втрое, DEGA стала клинической базой кафедры пластической хирургии СПБГМУ им.Павлова, а в апреле 2022 года тут был открыт еще один операционный день — воскресенье. При этом на старте были опасения, что на проект не хватит денег.
Екатерина и Денис Агаповы на ужине «Собака.ru» в честь проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2022.
Главным секретом бизнес-успеха Екатерина Агапова считает команду высококвалифицированных специалистов — врачей и менеджеров. Ее коллеги среди ключевых софт-скиллс руководителя выделяют эмпатию: например, видя симптомы выгорания, Агапова предлагает сотрудникам варианты переключения внимания — например, прохождение интересного обучения. Или с легкостью может поговорить по душам, чтобы понять, не связано ли состояние на работе с личными проблемами и обстановкой дома. Самой же Екатерине удается сохранить мир в семье самым простым (и одновременно сложным!) способом: «если мы с Денисом Генриховичем не согласны с позицией друг друга, мы разговариваем и каждый аргументированно обосновывает свою точку зрения».
Руководить клиникой Агапова училась в процессе работы: сначала посещала всевозможные тренинги и семинары, затем пошла в бизнес-школу IMISP. Учеба продолжается и сейчас — в Высшей Школе Менеджмента СПбГУ по программе Executive MBA: «Во время написания работы по стратегическому менеджменту родились дополнительные идеи для развития, прямо сейчас изучаю управление знаниями, создание интеллект-карт для систематизации важной информации, а также вопросы грамотного ценообразования».
Весной 2022-го, оценив повышение цен на медизделия и расходники для операций, а также объем резервных фондов клиники, в DEGA приняли решение сократить привычную норму прибыли и заморозить цены на операции при внесении депозита до конца мая. «Мы не урезаем корпоративные расходы, продолжаем проводить обучение, устраивать ивенты для пациентов. Отказаться от печенья к кофе или мастер-класса для сотрудников — это все навредило бы атмосфере в клинике, — отмечает Агапова. — Главное для нас сейчас — это поддерживать здоровую обстановку в команде, обеспечивать комфортный сервис и медицинские услуги высокого качества».
Число пластических операций в клинике выросло на 30% процентов, по сравнению с зимними месяцами. Рост наблюдался на рынках эстетической медицины Петербурга и Москвы также во время кризиса 2014 года, говорит Екатерина Агапова: «Наверное, причина в том, что люди воспринимают эстетическую медицину как возможность инвестировать деньги в себя». Многие задумались о пластической хирургии и о косметологических процедурах, которые, как правило, нужно проходить курсом, на фоне уже начавшегося роста цен. Однако, как отмечает Агапова, клиникам Петербурга нужно быть готовыми к отложенному снижению спроса.
Собственные ментальные ресурсы в непростые времена Екатерина Агапова поддерживает спортивными нагрузками, соблюдает work-life баланс, выделяя время на отдых и отпуск, не тратит его на тревожный думскроллинг, проводит прямые эфиры с петербургским психологом Ириной Богачек, во время которых обсуждает, почему руководителям порой опасно подавлять эмоцию гнева и как следить за новостями, сохраняя психическое здоровье и силы.
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