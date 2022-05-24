Как Екатерина Агапова оставила карьеру в фарме ради семейного бизнеса в клинике DEGA (где запись — на год вперед!)

Супруги познакомились во время обучения в Первом меде, на 5-м курсе поженились. Когда в 2017 году Денис Агапов решил открывать собственную клинику эстетической медицины, Екатерина присоединилась к команде: «В способностях Дениса Генриховича я уверена с момента нашего знакомства». Агапова не стесняется говорить, что сама пользовалась услугами личного хирурга. «За 28 лет брака были четыре пластические операции, при этом Денис Генрихович никогда не говорил мне — знаешь, тебе пора поправить вот это».

За время рабочего тандема Агаповых число операций в созданной ими клинике увеличилось втрое, DEGA стала клинической базой кафедры пластической хирургии СПБГМУ им.Павлова, а в апреле 2022 года тут был открыт еще один операционный день — воскресенье. При этом на старте были опасения, что на проект не хватит денег.