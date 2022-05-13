Почему до сих пор нет вакцины от ВИЧ? Объясняем, в чем сложности и какие есть успехи

А что с вакциной от ВИЧ?

Попытки создать вакцины от ВИЧ начались сразу же, как только вирус был впервые выделен. По словам петербургского инфекциониста Светланы Звонцовой, есть несколько основных причин, почему это до сих пор не удалось.

Дело в том, что ВИЧ — это самый изменчивый биологический агент в мире, он меняется очень быстро. Также есть феномен истощения иммунитета — каждый последующий клон иммунных клеток функционирует хуже предыдущего. То есть постоянная изменчивость вируса приводит к тому что иммунные клетки становятся менее функциональными. Кроме того, эффективного противовирусного ответа при ВИЧ не формируется — это еще одна причина.

Еще нет надежных иммунных признаков, биологических параметров, на которые ориентируются ученые, и которые говорят что у человека есть защита от инфекции.

«В клинических испытаниях при разработке новых вакцин процесс исследования проходит в 4 этапа. На каждом этапе увеличивается число участников, достигая на последнем этапе десятки тысяч пациентов. Однако практически все исследования буксовали на 1-м этапе (в котором принимают участие от 20 до 50 человек), когда нужно было оценить иммунологическую эффективность, то есть определить антитела к вирусу. Это невозможно, так как нет никакого титра антител, которые были бы защитными к ВИЧ. Значит, нужно найти другие признаки, которые говорят что у человека есть защита», - говорит врач.

А еще нет хорошей модели на животных. Еще на доклинической фазе действие препаратов пробуют на лабораторных животных. Однако в изучении вакцины от ВИЧ сложно найти подходящую модель — есть приматы, но у них можно наблюдать не все звенья развития патогенеза.

Наконец, все эти исследования крайне сложно организовать и найти финансирование — испытания стоят очень дорого, особенно когда участвуют десятки тысяч пациентов.