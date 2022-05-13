Почему до сих пор нет вакцины от ВИЧ? Объясняем, в чем сложности и какие есть успехи

Каждое третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. И хотя благодаря современной терапии от СПИДа умирают гораздо реже, в мире нет того самого, чего все люди с ВИЧ так ждут — вакцины от ВИЧ. «Собака.ru» разобралась, почему за десятки лет эпидемии ученым так и не удалось ее создать.
Сколько людей в России умирают от СПИДа?
Первый случай ВИЧ в России был выявлен в 1987 году, а на конец прошлого года Роспотребнадзор насчитывал 1 137 596 россиян с выявленным вирусом.
В 2021 году сообщалось о смерти 34 093 ВИЧ-положительных россиян — это на 5,9% больше, чем в 2020 году, когда умерли чуть более 32 тысяч человек. Ведомство объясняет это общим увеличением смертности, связанным с пандемией коронавируса.
Чем лечат ВИЧ?
Сейчас во всем мире, включая Россию, для лечения ВИЧ применяется антиретровирусная терапия. Благодаря ей вирусная нагрузка в организме снижается до неопределяемых показателей: вируса становится настолько мало, что человек даже при незащищенном сексе не передает его партнеру. Этот принцип называется «Неопределяемый = Непередающийся». Но врачи все равно рекомендуют предохраняться: помимо ВИЧ, есть еще множество других заболеваний, передающихся половым путем.
Если раньше людям с ВИЧ приходилось принимать горы таблеток, то сейчас можно пить всего одну, в которой содержится несколько действующих веществ — такие лекарства называются комбинированными. Они стоят недешево (например, цена одной пачки «Биктарви» на месяц — около 20 тысяч рублей). На Западе недавно появились инъекционные антиретровирусные препараты длительного действия — достаточно получить один укол раз в два месяца и больше никакие лекарства от ВИЧ принимать не нужно.
А что с вакциной от ВИЧ?
Попытки создать вакцины от ВИЧ начались сразу же, как только вирус был впервые выделен. По словам петербургского инфекциониста Светланы Звонцовой, есть несколько основных причин, почему это до сих пор не удалось.
Дело в том, что ВИЧ — это самый изменчивый биологический агент в мире, он меняется очень быстро. Также есть феномен истощения иммунитета — каждый последующий клон иммунных клеток функционирует хуже предыдущего. То есть постоянная изменчивость вируса приводит к тому что иммунные клетки становятся менее функциональными. Кроме того, эффективного противовирусного ответа при ВИЧ не формируется — это еще одна причина.
Еще нет надежных иммунных признаков, биологических параметров, на которые ориентируются ученые, и которые говорят что у человека есть защита от инфекции.
«В клинических испытаниях при разработке новых вакцин процесс исследования проходит в 4 этапа. На каждом этапе увеличивается число участников, достигая на последнем этапе десятки тысяч пациентов. Однако практически все исследования буксовали на 1-м этапе (в котором принимают участие от 20 до 50 человек), когда нужно было оценить иммунологическую эффективность, то есть определить антитела к вирусу. Это невозможно, так как нет никакого титра антител, которые были бы защитными к ВИЧ. Значит, нужно найти другие признаки, которые говорят что у человека есть защита», - говорит врач.
А еще нет хорошей модели на животных. Еще на доклинической фазе действие препаратов пробуют на лабораторных животных. Однако в изучении вакцины от ВИЧ сложно найти подходящую модель — есть приматы, но у них можно наблюдать не все звенья развития патогенеза.
Наконец, все эти исследования крайне сложно организовать и найти финансирование — испытания стоят очень дорого, особенно когда участвуют десятки тысяч пациентов.
Но успехи есть!
Несмотря на неудачи, ученые со всего мира постоянно работают над разработкой вакцин от ВИЧ. Наиболее успешными сейчас считаются вакцины на основании вирусных векторов: они дошли до самого «продвинутого» этапа, то есть участвуют в клинических испытаниях на людях. Два подобных исследования проводила фармкомпания компании Johnson & Johnson — Mosaico и Imbokodo. Первое еще продолжается, его результаты станут известны только в 2024 году. Второе провалилось: эффективность вакцины составила только 25%.
В августе прошлого года компания Moderna сообщала о запуске испытаний двух мРНК-вакцин от ВИЧ на людях. Технология мРНК — это метод искусственного воссоздания возбудителя вируса, который затем используется для основы вакцины. Данные о расшифрованном геноме вируса вводятся в компьютер, автоматизированная система обрабатывает информацию и печатает вакцину на специальном принтере (этот же метод Moderna использовала и для своей вакцины от коронавируса). О результатах говорить пока рано: первый доброволец получил инъекцию в середине марта 2022 года.
Большие ставки ученые делают на еще одну группу препаратов — это нейтрализующие антитела широкого спектра действия (bNAbs). Они нацелены на белок оболочки вируса, способны предотвратить заражение новых клеток и уничтожить зараженные. Исследования таких вакцин идут, но результаты мы увидим еще не скоро.
Разработки вакцины ведут и российские ученые. Научный центр «Вектор» работает вакцинации «КомбиВИЧвак» и «Сал-ВИЧ Д». В 2020 году разработчики сообщали об эффективности «КомбиВИЧвака» — она подтвердилась в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.
Однако работа над препаратами до сих пор идет. Оправдают ли эти вакцины возлагаемые на них надежды и станут ли они использоваться в широкой медицинской практике — неизвестно. Пока врачи предлагают не забывать уже существующие и доступные антиретровирусные препараты. Они, кстати, применяются не только для лечения, но и в качестве доконтактной (ДКП) и постконтактной (ПКП) профилактики ВИЧ.
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