Мифы и факты о нейромедиаторах: про дофаминовое голодание, эндорфины после спорта и хронический дефицит серотонина

По мнению Вольфрама Шульца (он-то должен знать!), мы не можем точно утверждать, что активация дофаминергических нейронов вызывает приятные ощущения. Гипотеза, что все виды аддиктивного поведения могут быть связаны с дофамином, является примером того, что обычно называют нейроошибками (neurobollocks). Несмотря на энтузиазм по поводу дофаминовой модели зависимости, кажется очевидным, что, хотя различные аддиктивные формы поведения могут выглядеть — и ощущаться — одинаково, в их основе, вероятно, лежат различные механизмы.

Отчасти проблема в поиске связи между психическим заболеванием и физиологией заключается в том, что психиатрические диагнозы не очень точны. В США они основаны на «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (широко известном как DSM), коллективном труде Американской психиатрической ассоциации, которое эффективно определяет, что считать психическим расстройством.