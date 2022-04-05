Мифы и факты о нейромедиаторах: про дофаминовое голодание, эндорфины после спорта и хронический дефицит серотонина

Почему дофамин не виноват в зависимости от соцсетей и, правда, что эндорфины, вырабатываемые после спорта, обладают опиоидной активностью? Публикуем отрывок из книги «Мозг: биография. Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится память и формируются мысли», в которой профессор Мэтью Кобб описывает важные открытия, сделанные в попытках определить функции мозга.
Отрывок предоставлен для публикации издательством Бомбора.
Гипотеза, что все виды аддиктивного поведения могут быть связаны с дофамином, — это нейроошибка
Эти научные изыскания проникли в массовую культуру, и теперь повсеместно принято утверждать, что сила «вызывающих привыкание» вещей — от порнографии до социальных сетей — обусловлена активацией дофаминовой системы. В 2017 году Шон Паркер, один из основателей Facebook (он ушел в отставку в 2005 году), заявил, что они намеренно создали сайт, чтобы вызвать привыкание: «Мы... даем вам немного дофамина», — хвастался он. Это чепуха. Правда, в одном исследовании сообщалось, что наблюдалось высвобождение дофамина в мозге испытуемых, когда те (восемь из них) играли в видеоигры. Однако эксперимент не имело никакой связи с зависимостью и не предоставил никаких доказательств того, что описанные эффекты имели какое-либо отношение к взаимодействию с компьютером (контрольной мерой был пустой экран, а не, скажем, чтение книги).
По мнению Вольфрама Шульца (он-то должен знать!), мы не можем точно утверждать, что активация дофаминергических нейронов вызывает приятные ощущения. Гипотеза, что все виды аддиктивного поведения могут быть связаны с дофамином, является примером того, что обычно называют нейроошибками (neurobollocks). Несмотря на энтузиазм по поводу дофаминовой модели зависимости, кажется очевидным, что, хотя различные аддиктивные формы поведения могут выглядеть — и ощущаться — одинаково, в их основе, вероятно, лежат различные механизмы.
Отчасти проблема в поиске связи между психическим заболеванием и физиологией заключается в том, что психиатрические диагнозы не очень точны. В США они основаны на «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (широко известном как DSM), коллективном труде Американской психиатрической ассоциации, которое эффективно определяет, что считать психическим расстройством.
В большинстве случаев причины проблем с психическим здоровьем трудно объяснить с точки зрения функции мозга или химии. Одним из исключений является болезнь Альцгеймера, которая связана с появлением аномальных форм белка, разрушающих структуру мозга. Но даже здесь трудно отделить друг от друга причины, следствия и сопутствующие факторы и еще труднее придумать эффективное лечение. Наше понимание происхождения психических патологий и способов их лечения остается крайне неудовлетворительным.
Эндорфины вырабатываются после травмы и интенсивных физических нагрузок, из-за чего мы ощущаем «второе дыхание»
Одним из самых интригующих открытий, связанных с нейропептидами, стало описание опиоидных рецепторов в 1973 году Кэндис Перт, аспиранткой группы Снайдера. Существование опиоидных рецепторов помогло объяснить, почему млекопитающие так заинтересованы в опиоидах — исследование финансировалось американской программой, разработанной для реагирования на растущее потребление героина жителями гетто и солдатами, воюющими во Вьетнаме. Также встал вопрос о том, почему вообще существуют такие рецепторы — должно быть, в мозге есть какое-то природное опиатоподобное вещество, способное связываться с ними.
Теперь известно, что эндорфины вырабатываются после травмы, а также после интенсивных физических упражнений, из-за чего открывается «второе дыхание» и появляется чувство эйфории. В 1978 году Снайдер, Хьюз и Костерлиц получили престижную Премию Ласкера за работу над эндорфинами. Перт по понятным причинам чувствовала, что ею пренебрегли — открытие было ее в той же степени, что и Снайдера, — и публично протестовала. Кроме того, в прошлом году исследовательница не получила еще одну крупную награду — председатель комиссии впоследствии признал, что это было «значительным упущением», но никаких действий за словами не последовало. Роль Перт так и не была официально признана.
Хроническое нарушение серотонина указывает на предрасполагающий фактор развития депрессии
Одна из вероятных причин широкого признания теории химического дисбаланса заключается в том, что она похожа на правду. Люди с депрессией часто описывают свои симптомы как подавляющие и говорят, что ощущение безнадежности, неспособность чувствовать радость подобны огромному серому одеялу, покрывающему ум. Точно так же люди, страдающие зависимостью, чувствуют, что ими движет некая сила, находящаяся вне их контроля, — «как будто меня дергают за ниточки». То, что гипотеза кажется правдивой, еще не делает ее истинной, но она может проиллюстрировать, как и почему мы соглашаемся с неадекватными и потенциально ложными объяснениями.
В первую очередь доминирование определенной точки зрения говорит о нынешнем отсутствии интереса у крупных фармацевтических компаний к разработке новых лекарств для укрепления и поддержания психического здоровья. 1950-е годы были расцветом «большой фармы» (Big Pharma), но это время осталось далеко позади. В 2012 году Г. Кристиан Фибигер, психиатр, сыгравший ведущую роль в мировой фармацевтической промышленности, мрачно сообщил: «Психофармакология находится в кризисе. Мы располагаем данными и отчетливо представляем, что масштабный эксперимент провалился: несмотря на десятилетия исследований и миллиарды долларов вложений, более чем за 30 лет ни один препарат с новым механизмом действия не вышел на психиатрический рынок».
И это не изменится в ближайшее время — в 2010 году Glaxo-Smith-kline и AstraZeneca, пара крупнейших мировых фармацевтических компаний, объявили, что прекращают разработку новых лекарств, предназначенных для лечения психических заболеваний. Объяснение простое: все дело в деньгах. Обе компании считали, что вероятность провала слишком велика, чтобы оправдать риск для своих акционеров. Мы не можем ожидать, что в обозримом будущем появятся новые методы лечения. Как выразился британский социолог Николас Роуз: «Трубопровод пуст!»
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