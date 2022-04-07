Как в условиях тревоги и перемен «отключить» инстинкт самосохранения и добиться результата — объясняет профессор Гарвардской школы бизнеса

Шаг №4. Снизьте шум, вызывающий в организации избыточную активацию канала выживания

Современная организация в своей основе — это способ избавиться от неуверенности и свести к минимуму риск. Но, с другой стороны, это может привести к излишнему сосредоточению на угрозах или на том, что кажется угрозами, а в этот список могут входить любые действия, которые ставят под сомнение статус-кво. Мы все не раз видели эти послания, иногда передаваемые не напрямую, а исподволь: например, не сделаешь в точности то, чего от тебя хочет твой начальник, или начальник начальника, или кто угодно, кто выше тебя в иерархии, и последуют санкции — от незначительных до очень суровых; опоздаешь на собрание, оденешься не так, как нужно, нарушишь любую культурную норму — берегись.

Здоровый уровень активации канала выживания необходим, чтобы заметить реальные угрозы и бороться с ними, но подобные этим бесконечные залпы тревоги активируют его слишком сильно и отключают канал процветания. <...> Новый способ мышления говорит, что определение приоритетов должно начаться с оценки реальных угроз и возможностей, а затем уже мы начинаем выяснять, где необходима реакция выживания, а для чего нужно активировать канал процветания. Держа все это в уме, вы оцениваете все действия и инициативы как с точки зрения эффективности решения проблемы, так и с позиции «насколько сильно они активируют канал выживания». Вы задаете вопрос: может ли это конкретное действие вызвать реакцию выживания во всей организации? Если да, то его нужно выполнять, только если вы точно уверены, что перед вами серьезная угроза. Поможет и полная открытость: объясните сотрудникам, почему вы предпринимаете то или иное действие и каких результатов ждете. Это может уменьшить необоснованный страх и тревожность. Внимание к снижению риска, которое проявляют большинство современных организаций, мешает им понять, что стратегии усиления контроля — например, введение новых метрик качества или усиленное наблюдение за расходами — могут повышать тревожность и страх у сотрудников и, соответственно, перегревать канал выживания.

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