Компания Sanofi приостановила поставки некоторых видов лекарств в Россию. Она выпускает «Но-шпу», «Зодак» и «Фризиум»

В Sanofi не уточнили, поставки каких именно лекарств прекратится. Компания выпускает такие препараты как «Но-шпа», «Зодак», «Лазолван», «Магне В6», «Фризиум», «Эрсефурил», «Маалокс», «Амарил» и другие безрецептурные и рецептурные препараты.

Компании также принадлежит завод в Орловской области. Там делают инсулины для экспорта в Европу и противоонкологические лекарства.

Напомним, американская фармацевтическая компания Eli Lilly приняла решение временно приостановить ввоз в Россию некоторых видов лекарств, а также отказаться от инвестиций в стране. В страну временно не будет поставляться только один препарат — для лечения эректильной дисфункции.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания Pfizer приостановит инвестиции в России, а также не будет начинать новые клинические испытания. При этом поставки медикаментов в страну продолжатся.