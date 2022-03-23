ВОЗ сообщила о новом росте заболеваний COVID-19 в мире за две недели

По данным ВОЗ, количество заболевших растет вторую неделю. С 7 по 13 марта в мире число новых случаев COVID-19 выросло на 8%, за последнюю неделю прирост составил еще 7%.

Одновременно с этим, Всемирная организация здравоохранения сообщает о сокращении смертности от коронавируса. За неделю она упала на 23%. Всего с 14 по 20 марта в мире зарегистрировали более 12 млн новых случаев COVID-19 и чуть меньше 33 тысяч случаев смерти.

В Западно-Тихоокеанском регионе рост заболеваемости коронавирусом значительно выше, там за неделю это показатель вырос на 21%. К этой зоне ВОЗ относит 37 государств с общим населением в почти 1,9 млрд человек, в том числе Китай, Австралию, Филиппины, Камбоджу, Японию и Вьетнам. В Европейском регионе, куда входит и Россия, ситуация остается стабильной.

Напомним, в мире появился новый вид коронавируса — BA.2 или «стелс-омикрон». Он получил такое название из-за быстроты распространения. В Минздраве России считают, что он может стать преобладающим, а главврач частной службы скорой помощи предрекает новую волну коронавируса как в Петербурге, так и в России. Рассказываем подробнее.