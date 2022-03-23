Здоровье Здоровье News Здоровье 23 марта, 2022 В Смольном не смогли дать ответ, ожидать ли петербуржцам дефицит презервативов 🤷 Поделиться Подписаться Подписаться: Telegram Яндекс Дзен Вконтакте Одноклассники E-mail рассылка Sobaka.ru Viber Twitter Google Новости Яндекс Мессенджер RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Дарья Гладких, 23 марта, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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