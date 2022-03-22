Психолог Людмила Петрановская — о том, что делать, если на вас оказывают психологическое давление

В последнее время многие люди сталкиваются с давлением: например, с просьбами подписать документы, петиции или письма под угрозой увольнения. О том, как противостоять психологическому давлению и не делать что-либо не по своей воли, рассказала семейный психолог Людмила Петрановская в своем официальном канале в Telegram. «Собака.ru» публикует полный текст обращения.
В последнее время слышу от знакомых и коллег опасения, что могут принуждать что-то подписывать в поддержку того, с чем они не согласны, участвовать в беседах с участковыми и так далее. Сотрудники опасаются увольнения, студенты — отчисления, а школьники — того, что их могут поставить на учет. Все это нервирует и пугает. Но вы должны помнить — запугивание активно используется именно потому, что это дешево и нерегламентировано.
Увольнять, отчислять, заводить дела сложно и долго — и может легко быть оспорено с помощью, например, адвоката. Звонки, беседы, самозваные комиссии и придуманные учеты — это дешево и невозможно опротестовать. По сути, это в чистом виде психологическое давление, которое работает только если объект на него ведется. Не ведитесь. Говорят, из спасибо шубу не сошьешь. А из беседы дело не сошьешь — особенно если она не состоится. Вы не обязаны вести разговор ни с кем, если сами не захотите.
1. Сохраняйте спокойствие и не помогайте им
Вы не обязаны перезванивать участковому или кому бы то ни было. Вы не обязаны вести никакие разговоры по телефону, хотя бы потому, что по телефону не могут предъявить удостоверение. Вы не обязаны ходить ни на какие комиссии, а если пойдете — не должны там себя чувствовать виноватыми (если ребенок никого не побил). «Постановка на внутришкольный учет» — бессмысленное магическое действие, которое не отразится на ребенке никак.
Отказ от подписания обращений, с которыми не согласны или от размещения символики, которая вам не близка, не может быть наказуем ничем никак вообще, что бы вам про это ни говорили.
2. Называйте вещи своими именами, проясняйте
В диалоге лучше всего помогают уточняющие вопросы: «Я правильно понимаю, что вы мне угрожаете? Уточните: вы мне сейчас сообщаете, что я не могу иметь своего мнения? Не могли бы вы еще раз прояснить: вы сейчас говорите о том, что моего сына или дочь могут исключить из вуза за то, что он или она выражает свою гражданскую позицию?». Эти люди обожают намеки и мутные угрозы и очень не любят уточнений.
3. Фиксируйте
«Простите, мне кажется, это важный разговор, а я волнуюсь, можно я включу запись, чтобы переслушать позже? Мне кажется, вы мне угрожаете, я пока не могу разобраться, чем именно. Вы не против, я сделаю запись, чтобы посоветоваться потом с адвокатом?» — вам не могут запретить. Но могут прекратить разговор — вот и славно. Не любят они этого.
4. Предавайте гласности
Не оставайтесь один на один со своей тревогой. Сообщите о происходящем друзьям, коллегам, знакомым, напишите в соцсетях. Если у вас есть основания опасаться серьезного преследования — важно иметь контакты адвоката. Помните: все эти фокусы работают только с теми, кто в них верит. Вспоминаем анекдот «Ну, тогда я тебя вычеркиваю».
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