Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group, за неделю с 28 февраля по 6 марта в российских аптеках было продано 577,6 тысячи упаковок антидепрессантов на 525,6 миллиона рублей — это соответственно в 3 и 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В целом год к году общие продажи препаратов в аптеках за неделю выросли на 50,3% в упаковках и на 123,9% в деньгах.

Продажи препарата «Ципралекс» (эсциталопрам) датской компании Lundbeck с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 миллиона рублей, «Бринтелликса» (вортиоксетин) того же производителя — 43,3 миллиона рублей, «Феварина» (флувоксамин) американского производителя Abbott — 50,9 миллиона рублей.

По словам главного врача центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслава Филашихина, рост спроса вызван опасениями подорожания или исчезновения препаратов. Также в конце февраля произошли психотравмирующие события, сказавшиеся на психическом здоровье населения. «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — отметил он.

Производители лекарств Lundbeck, «Эгис-Рус» (антидепрессант «Велаксин»), Abbott, GSK («Паксил»), Viatris («Золофт») и Angelini заявили, что продолжат в полном объеме осуществлять поставки препаратов в Россию. Возможное отсутствие препарата в некоторых аптеках они связывают с неожиданно высоким спросом. «Сейчас дистрибуторы имеют достаточный объем препарата, возможный дефицит в аптеках может быть связан с удлинением логистических процессов»,— добавили в пресс-службе Lundbeck.