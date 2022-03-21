За сколько часов общения люди становятся друзьями — и почему с годами это дается сложнее?

Имеет значение и то, как именно люди проводят время вместе. Самого по себе времени, как и нахождения рядом, недостаточно. «В первом исследовании я встречал людей, которые провели вместе по 400–600 часов на работе, но тем не менее считали друг друга всего лишь знакомыми, — рассказывает Холл. — Мы не обязательно любим тех, с кем работаем, и не всегда хотим дружить с ними».

Совместное времяпрепровождение, совместные обеды очень хороши для превращения знакомств в дружеские отношения. Важно также, как именно люди разговаривают друг с другом. «Если вы общаетесь, обмениваясь шутками, если у вас есть темы для осмысленных разговоров, если вы с удовольствием болтаете, то все эти эпизоды общения вносят свой вклад в ускорение формирования дружеских отношений, — объясняет Холл. — Представьте себе, что, например, вы и я — случайные друзья и когда мы с вами в следующий раз встретимся, я спрошу, что произошло в вашей жизни за это время, как ваши дела. Значит, вы меня зацепили. Этот вопрос исполнен глубокого смысла, он означает: я хочу знать, что у вас происходит, чтобы сделать события вашей жизни частью моей. Задумайтесь, сколько на свете людей, которых вы никогда об этом не спрашиваете; просто заходите в офис, говорите «Привет», и всё».